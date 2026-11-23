Дуров указал на неправдоподобную деталь в новой GTA VI
Основатель Telegram Павел Дуров (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что в GTA VI есть неправдоподобная деталь о мессенджере.
Как пишет RT, он уточнил, что главные герои игры не пользуются Telegram.
«Самое нереалистичное в GTA VI — это то, что Джейсон и Люсия проворачвают целую криминальную операцию без единой группы в Telegram», — написал Дуров в своём канале.
Ранее в Росфинмониторинге заявили, что введенные против Дурова ограничения не затрагивают сам Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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