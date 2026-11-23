Как пишет RT, он уточнил, что главные герои игры не пользуются Telegram.

«Самое нереалистичное в GTA VI — это то, что Джейсон и Люсия проворачвают целую криминальную операцию без единой группы в Telegram», — написал Дуров в своём канале.

Ранее в Росфинмониторинге заявили, что введенные против Дурова ограничения не затрагивают сам Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».