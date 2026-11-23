В профсоюзе учителей объяснили, почему нельзя совсем отказаться от шестидневки
При переходе на пятидневную учебную неделю необходимо учитывать увеличение ежедневной нагрузки на школьников, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Многие школы в России уже перешли на пятидневную учебную неделю, однако запрещать полностью возможность шестидневки нельзя, окончательный выбор надо оставить за учебным заведением. Об этом в комментарии НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Российским школам, где сохраняется шестидневная учебная неделя, рекомендовали отказаться от нее при возможности вместить всех учеников. Такой документ принял Роспотребнадзор. Как сообщает РИА Новости, при оценке недельного графика работы школы, ведомство рекомендует учитывать, что при пятидневном варианте школьники больше отдыхают. Это способствует профилактике их переутомления.
«Большинство уже перешли на пятидневку, потому что этот процесс начался несколько лет назад. Были такие же рекомендации со стороны министерства просвещения. В итоге школы начали активно этот переход. Однако есть школы, которые еще не перешли. Хорошо, что это оформлено в виде рекомендации. Потому что данный вопрос должен решаться на уровне учебного заведения, с учетом общественного мнения, позиции родителей, детей», - отметил собеседник НСН.
По его словам, иногда сами родители могут выступить за шестидневную учебную неделю, учитывая распределение нагрузки на детей.
«Бывают разные условия. Иногда шестидневка оказывается более удобной, чем пятидневка. Дело в том, что при пятидневке увеличивается количество уроков на один день. Это бывает тяжело, порой невозможно уместить весь учебный план в пять дней без увеличения ежедневной нагрузки. В этом проблема. Именно поэтому шестидневка иногда бывает полезна», - заключил Дмитрий Казаков.
Роспотребнадзор также указал, что в течение учебного года каникулы нужно проводить не менее трех раз. При формировании их графика рекомендуется предусматривать равномерное чередование периодов учебы и отдыха, например, пять недель учебы и одна неделя каникул. Как подчеркнули в ведомстве, это необходимо для профилактики переутомления учеников.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий выступил против унификации режима работы всех школ на законодательном уровне. В комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» он отметил, что нагрузки в школах зависят от их направленности, специализации, дополнительного образования и других факторов, поэтому нельзя всех подвести под единый формат.
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