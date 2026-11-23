Многие школы в России уже перешли на пятидневную учебную неделю, однако запрещать полностью возможность шестидневки нельзя, окончательный выбор надо оставить за учебным заведением. Об этом в комментарии НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Российским школам, где сохраняется шестидневная учебная неделя, рекомендовали отказаться от нее при возможности вместить всех учеников. Такой документ принял Роспотребнадзор. Как сообщает РИА Новости, при оценке недельного графика работы школы, ведомство рекомендует учитывать, что при пятидневном варианте школьники больше отдыхают. Это способствует профилактике их переутомления.