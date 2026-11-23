Эйджизм исчез? Какие компании готовы брать на работу пенсионеров
Промышленность, логистика, ретейл и медицина целенаправленно расширяют программы найма специалистов старшего возраста, сказала в пресс-центре НСН Зулия Лоикова.
Более 65% работодателей по‑прежнему воспринимают возрастного соискателя как потенциальную сложность, но спрос на возрастных кандидатов устойчиво растет, сказала в пресс-центре НСН HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.
«Готовы ли сами работодатели брать сотрудников старше 60 лет? С одной стороны, спрос на возрастных кандидатов устойчиво растет: прирост составляет более 15% год к году. Промышленность, логистика, ретейл и медицина целенаправленно расширяют программы найма специалистов старшего возраста. С другой стороны, эйджизм до конца не исчез. Я сама, как HR, вижу, что не все готовы работать с возрастными кандидатами. Всегда есть опасения, что человек не освоит какие‑то инструменты или технологии (в том числе связанные с ИИ), не сможет найти общий язык в коллективе. При этом программы господдержки и бесплатного переобучения оказывают положительное влияние. Я бы сказала, что более 65% работодателей по‑прежнему воспринимают возрастного соискателя как потенциальную сложность», — сказала собеседница НСН.
Ранее председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский заявил в пресс-центре НСН, что семь‑восемь лет назад в России было достаточно большое число работающих пенсионеров — порядка 14-15 миллионов человек, сейчас их 7,5-8 миллионов.
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