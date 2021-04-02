«Армия третьего мира». Почему США не помогут Украине в Донбассе
Прямая военная поддержка со стороны США была бы «безумием», да и помочь Киеву американцы, по сути, просто не смогут, уверены в России.
Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила о телефонных переговорах своего главы Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина. Таран обвинил российские власти в нежелании соблюдать режим перемирия - при том, что Россия не является участником конфликта в Донбассе.
«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине», — утверждается в заявлении украинского военного ведомства.
25 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Ожидается, что ее реализация поспособствует членству Украины в НАТО и евроатлантической интеграции государства. При этом Россия признана украинскими властями «военным противником».
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в свою очередь заявлял, что украинские военные готовы к вступлению в НАТО на 8,5-9 баллов по десятибалльной шкале.
Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» категорически отверг тезис о готовности Киева к вступлению НАТО, отметив, что украинская армия не дотягивает до уровня Североатлатического военного альянса.
«Украинская армия – это вооруженные силы очень бедной страны, которая старательно проедала свои промышленные запасы времен СССР, свои запасы вооружения и военной техники и которая была полна прапорщиков, некоторые из которых носили генеральские лампасы. Современная украинская армия – мощная армия третьего мира. Это не армия страны НАТО. И связано это, прежде всего, со специфическими натовскими фишками – это системы управления, связи, координации действий. Стандарты НАТО – это не просто "самое понтовое, и всё". Это целая система внутреннего взаимодействия, обменом разведданными, прохождением команд, управлением и так далее. При чем тут Украина и при чем тут НАТО? Пан Хомчак яростно выдает желаемое за действительное», - сказал Норин.
Однако при эскалации в Донбассе НАТО не вмешается непосредственно в конфликт, уверен военный историк.
«Натовские войска вводить не будут. Ввести на Украину батальонно-боевую группу армии США – это целая история, они этого делать не будут точно. Поставки вооружения – тоже своеобразная тема, потому что вооружения бессмысленно поставлять без обученного персонала, запчастей и подобного. Вы же не можете просто привезти "Джавелины", а они там сами всех подобьют. Это надо обучать расчеты, а это недели, может месяцы. За это время вся война закончится сто раз. Поэтому все, что страны НАТО хотели сделать для Украины, они уже сделали. Это инструктаж, некоторая техника, которая закрывает узкие места, например радары контрбатарейной борьбы, некоторые образцы вооружения, те же "Джавелины". Так что все, с чем России предстоит столкнуться, там уже есть», - заключил он, уточнив, что при серьезном обострении в Донбассе России придется полноценно участвовать в конфликте.
Сенатор Алексей Пушков считает, что в случае эскалации конфликта в Донбассе американцы Киеву не помогут. «Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса», - заявил парламентарий. По его словам, заверения главы Пентагона могут означать что угодно – от новых санкций до поставок вооружений. «Но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», - заключил сенатор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил надежду, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия. «Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет», - сказал представитель Кремля.
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