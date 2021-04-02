«Армия третьего мира». Почему США не помогут Украине в Донбассе

Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила о телефонных переговорах своего главы Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина. Таран обвинил российские власти в нежелании соблюдать режим перемирия - при том, что Россия не является участником конфликта в Донбассе.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине», — утверждается в заявлении украинского военного ведомства.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Ожидается, что ее реализация поспособствует членству Украины в НАТО и евроатлантической интеграции государства. При этом Россия признана украинскими властями «военным противником».

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в свою очередь заявлял, что украинские военные готовы к вступлению в НАТО на 8,5-9 баллов по десятибалльной шкале.

Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» категорически отверг тезис о готовности Киева к вступлению НАТО, отметив, что украинская армия не дотягивает до уровня Североатлатического военного альянса.

«Украинская армия – это вооруженные силы очень бедной страны, которая старательно проедала свои промышленные запасы времен СССР, свои запасы вооружения и военной техники и которая была полна прапорщиков, некоторые из которых носили генеральские лампасы. Современная украинская армия – мощная армия третьего мира. Это не армия страны НАТО. И связано это, прежде всего, со специфическими натовскими фишками – это системы управления, связи, координации действий. Стандарты НАТО – это не просто "самое понтовое, и всё". Это целая система внутреннего взаимодействия, обменом разведданными, прохождением команд, управлением и так далее. При чем тут Украина и при чем тут НАТО? Пан Хомчак яростно выдает желаемое за действительное», - сказал Норин.