Bloomberg сообщил, в каком случае будет уничтожен «Северный поток - 2»
Проекту «Северный поток — 2» грозит «гарантированное уничтожение», написал для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский.
По его словам, это произойдет в случае полномасштабного вторжения России на Украину, что в свою очередь приведет к подрыву «кропотливо выстроенных отношений» с Западом.
По данным агентства, «менее масштабная операция Москвы» сдвинула бы сроки запуска трубопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон. По словам журналиста, США выиграли бы время, и получили аргументы д»ля своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом».
При этом Бершидский отмечает, что Москва не собирается «развязывать войну», так как заинтересована в экономическом сотрудничестве с Брюсселем.
Как ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, к запуску «Северного потока-2» технологически все готово, время запуска зависит от юридических формальностей.
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