Bloomberg сообщил, в каком случае будет уничтожен «Северный поток - 2»

По его словам, это произойдет в случае полномасштабного вторжения России на Украину, что в свою очередь приведет к подрыву «кропотливо выстроенных отношений» с Западом.

По данным агентства, «менее масштабная операция Москвы» сдвинула бы сроки запуска трубопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон. По словам журналиста, США выиграли бы время, и получили аргументы д»ля своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом».

При этом Бершидский отмечает, что Москва не собирается «развязывать войну», так как заинтересована в экономическом сотрудничестве с Брюсселем.

Как ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, к запуску «Северного потока-2» технологически все готово, время запуска зависит от юридических формальностей.

