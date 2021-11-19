Bloomberg сообщил, в каком случае будет уничтожен «Северный поток - 2»

Проекту «Северный поток — 2» грозит «гарантированное уничтожение», написал для Bloomberg обозреватель Леонид Бершидский.

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По его словам, это произойдет в случае полномасштабного вторжения России на Украину, что в свою очередь приведет к подрыву «кропотливо выстроенных отношений» с Западом.

По данным агентства, «менее масштабная операция Москвы» сдвинула бы сроки запуска трубопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон. По словам журналиста, США выиграли бы время, и получили аргументы д»ля своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом».

При этом Бершидский отмечает, что Москва не собирается «развязывать войну», так как заинтересована в экономическом сотрудничестве с Брюсселем.

Как ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, к запуску «Северного потока-2» технологически все готово, время запуска зависит от юридических формальностей.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаСеверный Поток-2
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