В ходе заседания правительства Фицо указал, что словацкое правительство отказывается от поставок вооружения Вооружённым силам Украины.

В то же время официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США израсходовали 96% средств, выделенных на поддержку Украины. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Жители США выступают против помощи Украине как приоритетному направлению политики страны, написал в социальной сети X Дональд Трамп-младший.

«Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в топ-10 приоритетных направлений для собравшихся здесь 10000 людей? Никто», - написал он.