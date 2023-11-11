Спонсоры ВСУ: В ЕС и США сомневаются из-за финансовой поддержки Украины
Страны Евросоюза расходятся в позициях из-за финансовой поддержки Украины, американцы из-за этого ругаются с президентом, а в России рассказывают, как простому гражданину не стать спонсором ВСУ.
Некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия, выступают против предоставления Украине военной помощи в размере до 20 млрд евро. Об этом пишет Reuters.
8 ноября правительство Словакии отклонило инициативу предыдущего состава кабмина о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 40,3 млн евро.
Кроме того, правительство Словакии, возглавляемое лидером партии SMER Робертом Фицо, отклонило инициативу предыдущего состава кабмина о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 40,3 млн евро, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ранее речь шла преимущественно о снарядах.
«Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине», — указано в материалах.
В ходе заседания правительства Фицо указал, что словацкое правительство отказывается от поставок вооружения Вооружённым силам Украины.
В то же время официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США израсходовали 96% средств, выделенных на поддержку Украины. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Жители США выступают против помощи Украине как приоритетному направлению политики страны, написал в социальной сети X Дональд Трамп-младший.
«Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в топ-10 приоритетных направлений для собравшихся здесь 10000 людей? Никто», - написал он.
При этом американский лидер Джо Байден не будет поддерживать возможный проект закона Конгресса США о выделении помощи Израилю без средств для Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Оливию Далтон.
По ее словам, в настоящее время сложно давать прогнозы о том, каким именно выйдет законопроект.
Ведь у американского правительства не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, заявил представитель Агентства по международному развитию (USAID) Эрин Макки, пишет РИА Новости.
По его словам, без помощи США Киеву придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, включая эмиссию денежных средств и невыплату зарплаты государственным служащим. Макки предупредил, что это может привести к гиперинфляции и нанести удар по способности Украины вести конфликт с Россией.
Между тем, Украина угрожает начать экономить на медицине и образовании, если не сможет привлечь дополнительное финансирование от Запада, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолану Пидласа.
По ее словам, сокращение расходов может стоить человеческих жизней. «Пенсии и зарплаты, конечно, являются защищенными статьями, но пострадает гуманитарная сфера», — указала она.
Отмечается, что будет публиковаться недостаточно школьных учебников, может возникнуть нехватка медицинского оборудования.
Чтобы россиянам не оказаться в числе спонсоров ВСУ, в условиях спецоперации на Украине лучше воздержаться от такого способа платежа, как перевод с карты на карту. Об этом заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко в интервью НСН. По его словам, получатель платежа может оказаться спонсором ВСУ, из-за чего у плательщика могут возникнуть проблемы.
«Человек, который платит, не может четко понимать, что получатель платежа не будет его использовать по какому-то злому умыслу. Такого рода технологии рассчитаны на добросовестность двух сторон. Нельзя исключать, что получатель перевода окажется, например, спонсором ВСУ или ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). В условиях спецоперации риски такого рода растут. Нужно осмотрительно пользоваться такого рода инструментарием, особенно в тех местах, в которых вы не уверены. Я бы посоветовал воздержаться от такого способа платежа, как перевод с карты на карту, чтобы не быть втянутым в нехорошую историю. Можно носить наличку», - сказал Пушко.
По его словам, если подобные случаи произойдут, то, касаемо наказания, правоохранительные органы будут разбираться в каждой конкретной ситуации.
Ранее стало известно, что США и Европа обсуждают с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киев, возможно, откажется ради завершения конфликта. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.
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