USAID: у США не осталось средств для прямой бюджетной помощи Украине

У американского правительства не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, заявил представитель Агентства по международному развитию (USAID) Эрин Макки, пишет РИА Новости.

Белый дом признал сокращение военной помощи Украине

По его словам, без помощи США Киеву придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, включая эмиссию денежных средств и невыплату зарплаты государственным служащим. Макки предупредил, что это может привести к гиперинфляции и нанести удар по способности Украины вести конфликт с Россией.

Представитель USAID уточнил, что без дополнительного финансирования организации - партнеры США будут вынуждены сократить объемы гуманитарной помощи Киеву на 75%.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 8 ноября одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры