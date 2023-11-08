USAID: у США не осталось средств для прямой бюджетной помощи Украине

По его словам, без помощи США Киеву придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, включая эмиссию денежных средств и невыплату зарплаты государственным служащим. Макки предупредил, что это может привести к гиперинфляции и нанести удар по способности Украины вести конфликт с Россией.

Представитель USAID уточнил, что без дополнительного финансирования организации - партнеры США будут вынуждены сократить объемы гуманитарной помощи Киеву на 75%.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 8 ноября одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

