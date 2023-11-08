USAID: у США не осталось средств для прямой бюджетной помощи Украине
У американского правительства не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, заявил представитель Агентства по международному развитию (USAID) Эрин Макки, пишет РИА Новости.
По его словам, без помощи США Киеву придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, включая эмиссию денежных средств и невыплату зарплаты государственным служащим. Макки предупредил, что это может привести к гиперинфляции и нанести удар по способности Украины вести конфликт с Россией.
Представитель USAID уточнил, что без дополнительного финансирования организации - партнеры США будут вынуждены сократить объемы гуманитарной помощи Киеву на 75%.
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 8 ноября одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru