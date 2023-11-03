Белый дом признал сокращение военной помощи Украине

Белый дом подтвердил, что имеющиеся у властей США бюджетные ассигнования на военную помощь Украине исчерпаны. В американской администрации связали нехватку средств с позицией Конгресса, где идут дискуссии о целесообразности поддержки Киева в прежних объемах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 3 ноября, объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи Украине на $125 миллионов. В него войдут боеприпасы и средства для противовоздушной обороны. Еще $300 миллионов Вашингтон направит на заключение контрактов с предприятиями для закупки вооружений для Киева.

Член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин указала на полную зависимость Украины от помощи США. Парламентарий отметила, что Вашингтон снабжает Киев за счет налогоплательщиков, сообщает «Радиоточка НСН».

