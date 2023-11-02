Германия направила Украине ещё 25 танков и разведывательные дроны

Берлин на этой неделе отправил Киеву ещё 25 танков Leopard 1A5 и семь разведывательных дронов, следует из обновленного списка военных поставок на сайте кабмина ФРГ.

Минобороны ФРГ заявило о нехватке 5 млрд евро на помощь Украине

Также в новый пакет помощи для Украины вошли 12 бронетранспортеров, две радиолокационные системы и две системы противоракетной защиты для вертолетов, а также 32 терминала спутниковой связи SatCom, 12 грузовиков MAN TGS, 30 тыс. комплектов зимней одежды и пять беспилотных надводных катеров.

Всего с начала российской спецоперации на Украине Германия поставила Киеву различной помощи на сумму в €24 млрд.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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