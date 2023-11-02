Германия направила Украине ещё 25 танков и разведывательные дроны

Также в новый пакет помощи для Украины вошли 12 бронетранспортеров, две радиолокационные системы и две системы противоракетной защиты для вертолетов, а также 32 терминала спутниковой связи SatCom, 12 грузовиков MAN TGS, 30 тыс. комплектов зимней одежды и пять беспилотных надводных катеров.

Всего с начала российской спецоперации на Украине Германия поставила Киеву различной помощи на сумму в €24 млрд.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

