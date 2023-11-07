Великобритания и Япония подпишут оборонный договор с Украиной

Соответствующие заявления сделали министры иностранных дел и министры обороны Японии и Великобритании.

Кроме того, участники встречи отметили, что поддерживают украинскую формулу мира и привержены ей. Кроме того, они подчеркнули важность борьбы с обходом санкций против России.

Ранее администрация президента США Джо Байдена признала сокращение пакетов военной помощи Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

