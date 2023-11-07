Великобритания и Япония подпишут оборонный договор с Украиной
7 ноября 202316:53
Великобритания и Япония подпишут долгосрочный договор с Украиной в сфере обороны. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Соответствующие заявления сделали министры иностранных дел и министры обороны Японии и Великобритании.
Кроме того, участники встречи отметили, что поддерживают украинскую формулу мира и привержены ей. Кроме того, они подчеркнули важность борьбы с обходом санкций против России.
Ранее администрация президента США Джо Байдена признала сокращение пакетов военной помощи Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грузовик задавил подростка на пешеходном переходе в Серпухове
- «Шутки стали хуже»: Рожков негативно оценил КВН после ухода Маслякова
- Советник офиса Зеленского опроверг информацию о готовящейся отставке Залужного
- Третий за два года спикер думы Североуральска трагически ушёл из жизни
- Роджер Уотерс назвал вторжение ХАМАС в Израиль «сопротивлением оккупации»
- Замглавы МВД Дагестана стал обвиняемым по делу об особо крупной взятке
- Теплее нормы будет на этой неделе на европейской части России
- СМИ назвали двух главных организаторов атаки ХАМАС на Израиль
- Великобритания и Япония подпишут оборонный договор с Украиной
- Машину в Москве отбросило на пешеходов после столкновения с такси
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru