«Другие приоритеты»: Палата представителей США одобрила помощь Израилю без Киева
Палата представителей США считает, что деньги нужно выделить Тель-Авиву, а с помощью Киеву можно и повременить. Между тем Байден намерен наложить вето на законопроект без учета финансирования Украины.
Контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом порядка 14,3 млрд долларов, в котором нет упоминания Украины. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196.
БАЙДЕН И ВЕТО
В бюджетном управлении Белого дома заявляли, что президент Соединенных Штатов Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю без поддержки Украины, если его примет палата представителей.
«Отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия», - говорили в администрации Байдена.
По мнению Белого дома, нельзя разделять запросы для Украины и Израиля. В администрации утверждают, что республиканцы, которые предлагают разделить запрос о 105 млрд долларов помощи Тель-Авиву и Киеву, политизируют вопрос, который необходимо рассматривать на двухпартийной основе.
Кроме того, Белый дом настаивает на том, чтобы учитывалась необходимость выделения гуманитарной помощи для Палестины.
Инициатива о выделении помощи Израилю получила поддержку в нижней палате конгресса, где республиканцы занимают большинство, на фоне заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Он отмечал, что подконтрольная его партии верхняя палата не будет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине. Вместо этого, указывал он, верхняя палата представит собственную двухпартийную инициативу.
РЕСПУБЛИКАНЦЫ ПРОТИВ ПОМОЩИ УКРАИНЕ
Так, в конце октября Джо Байден запросил у конгресса согласование пакета расходов на безопасность в размере 105 млрд долларов. В него также вошли средства на помощь Украине и Израилю на сумму свыше 75 млрд долларов. Президент предложил выделить 61,4 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.
Однако группа сенаторов-республиканцев 26 октября внесла отдельный законопроект, который предусматривает выделение для Израиля 14,3 млрд долларов в отрыве от средств для Киева. Авторы инициативы считают, что отделение помощи для Израиля сможет ускорить рассмотрение вопроса о выделении средств в палате представителей, где растет число республиканцев, выступающих против финансирования Украины.
При этом важным событием стало назначение нового спикера палаты представителей Майка Джонса (республиканца), который заменил Кевина Маккарти, покинувшего свой пост. Вышеупомянутый законопроект является для него первым в новой роли. Джонс известен как противник выделения какой-либо помощи Киеву.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 24 октября заявлял, что вашингтонская администрация обеспокоена ситуацией вокруг своего запроса на оказание дальнейшей финансовой помощи Израилю и Украине.
Россия неоднократно направляла ноту США по поводу поставок вооружений Киеву. Президент РФ Владимир Путин 30 октября заявил, что правящие элиты США и государства, находящиеся под их политическим влиянием, являются виновниками конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.
«Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту», - говорил президент.
Ранее, в начале октября, представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона нет средств на долгосрочную поддержку Украины. В то же время она заверила, что все текущие потребности Киева США смогут удовлетворить, передает «Радиоточка НСН».
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