«Другие приоритеты»: Палата представителей США одобрила помощь Израилю без Киева

БАЙДЕН И ВЕТО

В бюджетном управлении Белого дома заявляли, что президент Соединенных Штатов Джо Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю без поддержки Украины, если его примет палата представителей.

«Отделение помощи Израилю от других приоритетов нацбезопасности в запросе будет иметь глобальные последствия», - говорили в администрации Байдена.

По мнению Белого дома, нельзя разделять запросы для Украины и Израиля. В администрации утверждают, что республиканцы, которые предлагают разделить запрос о 105 млрд долларов помощи Тель-Авиву и Киеву, политизируют вопрос, который необходимо рассматривать на двухпартийной основе.

Кроме того, Белый дом настаивает на том, чтобы учитывалась необходимость выделения гуманитарной помощи для Палестины.

Инициатива о выделении помощи Израилю получила поддержку в нижней палате конгресса, где республиканцы занимают большинство, на фоне заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Он отмечал, что подконтрольная его партии верхняя палата не будет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине. Вместо этого, указывал он, верхняя палата представит собственную двухпартийную инициативу.