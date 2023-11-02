Глава французских «Патриотов» Филиппо призвал Запад принять поражение Украины

«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!» — подчеркнул политик.

Он также добавил, что в западных СМИ все чаще появляются заявления о провале ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большого интервью Медиакорпорации Китая заявил, что украинская армия терпит колоссальные потери в ходе контрнаступления, в восемь раз превосходящие потери российских войск. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

