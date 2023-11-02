Глава французских «Патриотов» Филиппо призвал Запад принять поражение Украины
Западные страны должны признать, что у Украины нет шансов на победу, и прекратить военную и финансовую помощь Киеву. Об этом в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!» — подчеркнул политик.
Он также добавил, что в западных СМИ все чаще появляются заявления о провале ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе большого интервью Медиакорпорации Китая заявил, что украинская армия терпит колоссальные потери в ходе контрнаступления, в восемь раз превосходящие потери российских войск. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru