Глава французских «Патриотов» Филиппо призвал Запад принять поражение Украины

Западные страны должны признать, что у Украины нет шансов на победу, и прекратить военную и финансовую помощь Киеву. Об этом в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Подоляк объяснил провал контрнаступления ВСУ долгими поставками западного оружия

«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!» — подчеркнул политик.

Он также добавил, что в западных СМИ все чаще появляются заявления о провале ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большого интервью Медиакорпорации Китая заявил, что украинская армия терпит колоссальные потери в ходе контрнаступления, в восемь раз превосходящие потери российских войск. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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