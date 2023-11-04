NBC: Запад обсуждает с Украиной варианты «жертвы» ради прекращения конфликта
США и Европа обсуждают с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киев, возможно, откажется ради завершения конфликта. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.
«Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности», — указывает телеканал.
По данным NBC, в Штатах и Европе обеспокоены из-за того, что конфликт зашел в тупик. Кроме того, западные партнеры не уверены в своей способности продолжать предоставлять помощь Киеву. В США и вовсе считают, что у Украины «заканчиваются силы», при этом Россия обладает «бесконечными запасами».
Чиновники считают, что у Киева есть время до конца года, а далее обсуждения о мирных переговорах приобретут более срочный характер.
Между тем Белый дом подтвердил, что имеющиеся у Вашингтона бюджетные ассигнования на военную поддержку для Украины исчерпаны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru