NBC: Запад обсуждает с Украиной варианты «жертвы» ради прекращения конфликта

«Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности», — указывает телеканал.

По данным NBC, в Штатах и Европе обеспокоены из-за того, что конфликт зашел в тупик. Кроме того, западные партнеры не уверены в своей способности продолжать предоставлять помощь Киеву. В США и вовсе считают, что у Украины «заканчиваются силы», при этом Россия обладает «бесконечными запасами».

Чиновники считают, что у Киева есть время до конца года, а далее обсуждения о мирных переговорах приобретут более срочный характер.

Между тем Белый дом подтвердил, что имеющиеся у Вашингтона бюджетные ассигнования на военную поддержку для Украины исчерпаны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

