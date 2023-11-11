СМИ: Германия и другие члены ЕС выступили против помощи Украине на 20 млрд евро
Некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия, выступают против предоставления Украине военной помощи в размере до 20 млрд евро. Об этом пишет Reuters.
«План ... по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС и может претерпеть изменения», — указывает агентство.
Как отметил неназванный дипломат, «много вопросов» об инициативе возникло у Германии.
«Я пока не назову его (план) мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить», — поделился источник Reuters.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил в течение ближайших четырех лет выделять Киеву по 5 млрд евро в год из Европейского фонда мира, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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