Сокращение рисков: Желание Трампа уйти из Сирии сочли подготовкой к войне с Ираном

Американские войска в Сирии в случае чего будут первой целью Ирана в войне с Израилем, заявил НСН Константин Блохин.

План президента США Дональда Трампа по выводу американских войск из Сирии – это прежде всего желание «не попасть под раздачу» на случай вспышки военного конфликта по линии Израиль-Иран, так как Трамп будет играть на стороне Израиля. Об этом в беседе с НСН рассказал американист, политолог Константин Блохин.

Пентагон занимается разработкой плана полного вывода всех американских войск из Сирии за 30, 60 или 90 дней. Об этом 5 февраля сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников. По данным телеканала, президент США Дональд Трамп и близкие к нему представители в вашингтонской администрации недавно заявили об интересе к такому шагу. Блохин отметил, подобные планы были у Трампа еще во время его первого президентского срока.

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«Трамп планировал выйти из Сирии еще при первом своем президентском сроке, и при Джо Байдене такие планы были. Начнем с того, что Трамп признан самым произраильским президентом США за всю историю. Очевидно, что если на Ближнем Востоке возникнет новая горячая точка, то она как раз будет по линии Израиль-Иран. А как известно, для США Израиль является самым близким союзником на Ближнем Востоке и вообще в мире. И если возникнет угроза национальной безопасности Израиля, то, конечно, Трамп впишется в его поддержку. Так что, возможно, мы увидим новый конфликт по линии Израиль-США против Ирана. Также Трамп вышел из иранской ядерной сделки. То есть он вообще не сторонник дипломатического решения иранской проблемы. И если возникнет широкомасштабный конфликт, то этот воинский контингент в Сирии, скорее всего, первый попадет под раздачу. Поэтому его выводят, чтобы подготовиться к возможному военному столкновению с Ираном. Это попытка сократить риски», - пояснил он.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин заявил в интервью НСН, что давление Трампа на Иран следует бизнес-логике, которая уже принесла ему успех во взаимоотношениях с другими странами.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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