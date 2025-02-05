Сокращение рисков: Желание Трампа уйти из Сирии сочли подготовкой к войне с Ираном

«Трамп планировал выйти из Сирии еще при первом своем президентском сроке, и при Джо Байдене такие планы были. Начнем с того, что Трамп признан самым произраильским президентом США за всю историю. Очевидно, что если на Ближнем Востоке возникнет новая горячая точка, то она как раз будет по линии Израиль-Иран. А как известно, для США Израиль является самым близким союзником на Ближнем Востоке и вообще в мире. И если возникнет угроза национальной безопасности Израиля, то, конечно, Трамп впишется в его поддержку. Так что, возможно, мы увидим новый конфликт по линии Израиль-США против Ирана. Также Трамп вышел из иранской ядерной сделки. То есть он вообще не сторонник дипломатического решения иранской проблемы. И если возникнет широкомасштабный конфликт, то этот воинский контингент в Сирии, скорее всего, первый попадет под раздачу. Поэтому его выводят, чтобы подготовиться к возможному военному столкновению с Ираном. Это попытка сократить риски», - пояснил он.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин заявил в интервью НСН, что давление Трампа на Иран следует бизнес-логике, которая уже принесла ему успех во взаимоотношениях с другими странами.

