«Турки диктуют условия»: Что потеряет Россия с портом Тартус

По его словам, сейчас в районе российской авиабазы турки диктуют свои условия, из-за чего крайне сложно предугадать дальнейшее развитие событий.

«Вероятность оспаривания подобного решения слишком мала, не думаю, что кто-то даже будет этим заниматься. В последнее время ситуация так сильно переменилась. Неизвестно, что будет с российской авиабазой Хмеймим. Там сейчас турки диктуют свои условия. Сложно предсказать, что будет дальше», - заключил эксперт.

Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин предупреждал в эфире НСН о том, что Россия вряд ли сможет сохранить военные базы в Сирии, где произошла смена власти.

