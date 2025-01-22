«Турки диктуют условия»: Что потеряет Россия с портом Тартус
Российская эскадра могла заходить в сирийских порт Тартус, чтобы отдохнуть или отремонтироваться, сказал НСН Василий Дандыкин.
Порт Тартус, который Россия арендовала у Сирии, использовался российской стороной в экономических, а не в военных делах, заявил в эфире НСН капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.
Новое правительство Сирии, пришедшее к власти после падения режима бывшего президента Сирии Башара аль-Асада, расторгло 49-летний инвестиционный контракт с российской строительной компанией «Стройтрансгаз», подписанный в 2019 году, по которому Москва должна была потратить 500 миллионов долларов на модернизацию порта Тартус. Дандыкин назвал разрыв договора об аренде порта серьезной потерей для российской стороны.
«Использование порта Тартус Россией не несло военной целесообразности. Он нужен России для решения экономических вопросов. В этот порт могла спокойно заходить наша эскадра, чтобы отдохнуть или что-то отремонтировать, так как в Тартусе были различные мастерские. Я считаю, что разрыв договора об аренде Тартуса - большая и серьезная потеря для нас», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сейчас в районе российской авиабазы турки диктуют свои условия, из-за чего крайне сложно предугадать дальнейшее развитие событий.
«Вероятность оспаривания подобного решения слишком мала, не думаю, что кто-то даже будет этим заниматься. В последнее время ситуация так сильно переменилась. Неизвестно, что будет с российской авиабазой Хмеймим. Там сейчас турки диктуют свои условия. Сложно предсказать, что будет дальше», - заключил эксперт.
Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин предупреждал в эфире НСН о том, что Россия вряд ли сможет сохранить военные базы в Сирии, где произошла смена власти.
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