Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что российский лидер подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в республике, в том числе включая оказание гуманитарной помощи сирийцам.
Также стороны обсудили актуальные вопросы практического взаимодействия стран в торгово-экономической, образовательной и иных областях.
«Путин пожелал успехов Ахмеду Шараа в решении стоящих задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркнули в Кремле.
Ранее новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что республика сохранит российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме, если ей это будет выгодно, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru