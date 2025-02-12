Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии

Сообщается, что российский лидер подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в республике, в том числе включая оказание гуманитарной помощи сирийцам.

Также стороны обсудили актуальные вопросы практического взаимодействия стран в торгово-экономической, образовательной и иных областях.

«Путин пожелал успехов Ахмеду Шараа в решении стоящих задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркнули в Кремле.

Ранее новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что республика сохранит российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме, если ей это будет выгодно, сообщает RT.

