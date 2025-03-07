Сторонники Асада начали восстание против новых сирийских властей

В Сирии сторонники свергнутого президента Башара Асада начали восстание против захватившую власть организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

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Бойцы «Военного совета по освобождению Сирии» захватили авиационную базу Истамо, откуда вылетели вертолеты Ми-24 нового сирийского правительства.

Столкновения лояльных Асаду алавитов с правительственными войсками начались 6 марта в Латакии, после чего перекинулись и на другие города. Власти направили подкрепления для подавления восстания.

Ранее стало известно, что, несмотря на смену власти в Сирии, Россия сохранит военное присутствие в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: rusnovosti.ru
ТЕГИ:Башар АсадСирия

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