Сторонники Асада начали восстание против новых сирийских властей
В Сирии сторонники свергнутого президента Башара Асада начали восстание против захватившую власть организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Бойцы «Военного совета по освобождению Сирии» захватили авиационную базу Истамо, откуда вылетели вертолеты Ми-24 нового сирийского правительства.
Столкновения лояльных Асаду алавитов с правительственными войсками начались 6 марта в Латакии, после чего перекинулись и на другие города. Власти направили подкрепления для подавления восстания.
Ранее стало известно, что, несмотря на смену власти в Сирии, Россия сохранит военное присутствие в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru