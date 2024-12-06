«Не дадут денег»: Элиты Израиля и Саудовской Аравии сохранят Асада у власти
Андрей Чупрыгин заявил НСН, что политическим элитам арабских стран важно оставить Асада у власти, так как он «понятный», хоть и заигрывает с Ираном.
Конфликт в Сирии с подачи Турции может завершиться «экономически», так как противники Эрдогана могут просто не одобрить ему кредиты, а поддержать финансово Сирию, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя наступление антиправительственных сил в Сирии, выразил надежду, что «марш оппозиции» продолжится без происшествий, а конечная цель - взятие столицы, Дамаска. Он отметил, что уже предлагал президенту Сирии Башару Асаду начать переговоры, однако тот не согласился. Чупрыгин объяснил, почему ситуация развивается именно так и кто сможет поддержать Сирию.
«Силы Асада отступают, потому что не умеют, а часто и не хотят воевать. Эти ребята не такие вояки, они к этому не очень стремятся, они не совсем понимают, за что они там воюют, моральный дух слабоват. Поэтому вполне возможно, что они будут отступать до самого победного конца. Не стоит забывать, что за всей этой историей стоит Турция. Это уже не просто наступление оппозиции, это турецкий проект. Эрдоган этих боевиков спонсирует, это никакой не секрет. Когда Эрдоган говорит, что звонил Асаду и предлагал переговоры, возникает вопрос, а кто такой Эрдоган, чтобы решать судьбу Сирии? Судьбу Сирии должны решать сирийцы, а не турецкое руководство. Поэтому все эти разговоры надо делить на 12 частей», - отметил он.
По его словам, Иран и поддерживаемое им ливанское движение «Хезболла» могли бы выступить главной поддержкой Сирии, но в данной ситуации боевики «оппозиции» смогут дойти и до Дамаска.
«Они воспользовались тем, что у Ирана сейчас проблемы, «Хезболла» завязла в войне с Израилем. Триггер – это именно война с «Хезболлой». Конечно, это просто все затянулось, никто, возможно, и не планировал такую серьезную операцию. А теперь, я думаю, что это затяжная история. Пока 50 на 50 выживание правительства Асада, вопрос остается открытым. Но вероятность, что боевики дойдут до Дамаска, очень большая. Я не вижу никого, кто бы сейчас сопротивлялся этому движению: сирийцы отступают, «Хезболлы» нет», - уверен он.
При этом Чупрыгин уверен, что политическим элитам арабских стран важно оставить Асада у власти.
«Если только Саудовская Аравия вмешается, которая совсем не хочет видеть Турцию там. Но они могут вмешаться только экономически. Например, не дать Эрдогану кредит, который обещали, просто денег не дадут и все. Россия тоже может оказать серьезную поддержку, пока об этом очень мало информации. Надо понимать, что сегодня политическим элитам арабских стран очень важно сохранить Асада у власти, чего не было раньше. Это важно даже для Израиля. Асад заигрывает с Ираном, но это известная величина, на смену ему придет кто-то, от кого можно ожидать буквально всего. Поэтому ситуация может разрешиться именно с экономической точки зрения», - заключил собеседник НСН.
Ранее газета Türkiye сообщила, что Башар Асад на фоне последних событий в стране начал искать контакты с Турцией. Издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что сирийский лидер через двух посредников направил властям Турции предложение о переговорах. Газета отметила, что до настоящего времени Асад не отвечал на протянутую ему Турцией руку, передает «Радиоточка НСН».
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