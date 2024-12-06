«Не дадут денег»: Элиты Израиля и Саудовской Аравии сохранят Асада у власти

Конфликт в Сирии с подачи Турции может завершиться «экономически», так как противники Эрдогана могут просто не одобрить ему кредиты, а поддержать финансово Сирию, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя наступление антиправительственных сил в Сирии, выразил надежду, что «марш оппозиции» продолжится без происшествий, а конечная цель - взятие столицы, Дамаска. Он отметил, что уже предлагал президенту Сирии Башару Асаду начать переговоры, однако тот не согласился. Чупрыгин объяснил, почему ситуация развивается именно так и кто сможет поддержать Сирию.