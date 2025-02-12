Глава Сирии аш-Шараа назвал отношения с Россией стратегическими

Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа заявил о стратегических крепких отношениях между Сирией и Россией в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила канцелярия президента Сирии.

По информации канцелярии, аш-Шараа подчеркнул, что Сирия открыта для всех сторон в интересах своего народа и для обеспечения безопасности и стабильности в стране.