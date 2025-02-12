Глава Сирии аш-Шараа назвал отношения с Россией стратегическими
Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа заявил о стратегических крепких отношениях между Сирией и Россией в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила канцелярия президента Сирии.
По информации канцелярии, аш-Шараа подчеркнул, что Сирия открыта для всех сторон в интересах своего народа и для обеспечения безопасности и стабильности в стране.
В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация в Сирии и «дорожная политическая карта» по построению новой Сирии.
Президент России отметил необходимость снятия экономических санкций с Сирии и пригласил главу МИД страны посетить Москву с официальным визитом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru