Министр внутренних дел Сирии Али Каддах заявил, что взаимодействие с Россией отвечает интересам страны и входит в стратегические планы нового правительства по укреплению международных связей. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, Дамаск стремится к развитию отношений с государствами, которые могут способствовать региональной и международной стабильности. Каддах подчеркнул, что сотрудничество с Россией строится на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также позволит защитить интересы сирийского народа на международной арене.