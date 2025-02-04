Глава МВД Сирии заявил о важности сотрудничества с Россией
Министр внутренних дел Сирии Али Каддах заявил, что взаимодействие с Россией отвечает интересам страны и входит в стратегические планы нового правительства по укреплению международных связей. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
По его словам, Дамаск стремится к развитию отношений с государствами, которые могут способствовать региональной и международной стабильности. Каддах подчеркнул, что сотрудничество с Россией строится на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также позволит защитить интересы сирийского народа на международной арене.
Министр также отметил, что переговоры о статусе российских военных баз в Средиземноморье продолжаются. О результатах будет объявлено по их завершении.
В ноябре 2024 года вооруженные оппозиционные силы начали наступление на сирийскую армию, а в декабре вошли в Дамаск. После этого Башар Асад покинул страну. В январе главой новой администрации был назначен Ахмед аш-Шараа, который заявил, что переходный период может занять до пяти лет, передает «Радиоточка НСН».
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