«Кошмар для мирового олигархата»: О чем договорятся Путин, Трамп и Си
Главы России и Китая смотрят на мир одинаково, что рушит иллюзии многих политиков, заявил НСН Сергей Санакоев.
Возможная встреча лидеров РФ, КНР и США пугает мировые элиты, потому что она подтвердит, что России невозможно нанести стратегическое поражение, рассказал НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.
19 октября 2026 года The Wall Street Journal (WSJ) заявила о том, что якобы российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предложил провести в ноябре трехсторонний саммит с участием лидеров России, США и Китая — без приглашения Владимира Зеленского, чтобы обсудить завершение украинского конфликта. Утверждается, что Кремль рассматривает этот формат как альтернативу переговорам с участием Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью газете WSJ, что РФ, США и Китай допускают возможность проведения трехсторонней встречи. Санакоев подчеркнул, что украинский вопрос не будет главным на таких переговорах.
«В предполагаемой повестке Украина идёт под "номером 16". Во-первых, в этом формате есть темы гораздо более важные. Ведь эта тройка фактически составляет большинство в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН. А значит, в их повестке будут самые глобальные вызовы, с которыми столкнулось человечество. Это и реформы ООН, и стремительное развитие ИИ, и экологическая повестка. Из троих участников вероятного саммита, по крайней мере, двое одинаково видят мир, его устройство и будущее человечества. Говоря словами председателя Си Цзиньпина, "мы на правильной стороне истории". Именно поэтому, обсуждая украинский вопрос, они будут говорить не об Украине, а о системе гарантий для всех и во всём мире. Вообще, такая встреча сама по себе является страшным кошмаром для правящей клики мирового олигархата. "А что если по итогам такой встречи мир узнает, что стратегическое поражение России невозможно?" И что Китай будет также предупреждать о возможных последствиях эскалации в мире, как и Россия в своё время предупреждала НАТО о последствиях расширения на Восток», — подчеркнул он.
Санакоев добавил, что у Пекина есть ресурсы, которые позволят гарантировать выполнение условий.
«Что касается самого Китая, напомню, что в первые же дни конфликта на Украине Китай выступил с конкретными мирными инициативами и даже был назначен спецпредставитель главы Китая по мирному урегулированию. И опыт ведения миротворческих операций под эгидой ООН у Китая самый большой, и, в отличии от других стран, Китай действительно придерживается нейтрального статуса именно в конфликте между Россией и Украиной. И если какие либо договоренности будут достигнуты, то у Китая достаточно влияния не только на Украине, но и во всем мире, чтоб принудить к соблюдению взятых на себя обязательств. А Россия и Китай совместно способны принудить к миру любого агрессора в мире», — отметил он.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков призвал НСН не испытывать оптимизма от встречи Путина, Си и Трампа.
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