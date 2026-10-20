Возможная встреча лидеров РФ, КНР и США пугает мировые элиты, потому что она подтвердит, что России невозможно нанести стратегическое поражение, рассказал НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.



19 октября 2026 года The Wall Street Journal (WSJ) заявила о том, что якобы российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предложил провести в ноябре трехсторонний саммит с участием лидеров России, США и Китая — без приглашения Владимира Зеленского, чтобы обсудить завершение украинского конфликта. Утверждается, что Кремль рассматривает этот формат как альтернативу переговорам с участием Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью газете WSJ, что РФ, США и Китай допускают возможность проведения трехсторонней встречи. Санакоев подчеркнул, что украинский вопрос не будет главным на таких переговорах.