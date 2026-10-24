В ЕС назвали самого вероятного кандидата на роль переговорщика с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб считается вероятным кандидатом в представители Европы в возможном диалоге с Россией. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
«У Стубба есть важное преимущество перед многими европейскими лидерами: хорошая личная связь с [президентом США] Дональдом Трампом... Эта связь может помочь приблизить европейские интересы безопасности к Вашингтону и снизить недоразумения между Трампом, [президентом УКраины Владимиром] Зеленским и европейскими союзниками», — отмечает издание.
Кроме того, у лидера Финляндии есть прямой опыт взаимодействия с Россией и контакты с Киевом, которые важны в переговорах с Москвой по вопросам урегулирования на Украине.
Ранее СМИ сообщили, что Европа в качестве возможного переговорщика для диалога с президентом России Владимиром Путиным рассматривает Стубба и главу Евросовета Антониу Кошту.
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