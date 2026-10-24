Посол: Пезешкиан встретится с Путиным в Москве в конце октября

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал посол республики в РФ Казем Джалали.

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Лидер Ирана прибудет в российскую столицу для участия в саммите лидеров стран-экспортеров газа, запланированном на 27 октября. Детали визита прорабатываются.

«Помимо участия в саммите... Пезешкиан также встретится и обсудит вопросы с несколькими главами государств, присутствующими в Москве. Запланирована также встреча президентов двух стран (России и Ирана. - НСН)», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее Владимир Путин провел отдельную встречу с Масудом Пезешкианом в рамках визита в Туркмению.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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