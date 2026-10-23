Журова заявила, что в Евросоюзе устроили соревнование на роль переговорщика с РФ
Выборы переговорщика от Евросоюза для диалога с Россией стали похожи на соревнования. Об этом сайту aif.ru заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
По информации The Telegraph, на эту роль рассматриваются премьеры Италии, Норвегии и Дании Джорджа Мелони, Йонас Гар Стёре и Метте Фредериксен, а также президенты Финляндии и Чехии Александр Стубб и Петр Павел.
Парламентарий отметила, что кого бы не выбрали в итоге, этот человек будет высказывать именно европейскую позицию по украинскому конфликту, а не личную.
«То есть, будет общее мнение Евросоюза. Поэтому, наверное, без разницы, кто именно будет этим переговорщиком», — резюмировала она.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что идеальной кандидатурой для переговоров с Россией представляется председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Что будет с льготной ипотекой в России после заявления Набиуллиной
- «Сакральная фигура»: Почему Путин публично похвалил фильм о Петре I
- «Теряем сотни миллиардов»: Как нужно отрегулировать игорный бизнес в России
- В Кремле подтвердили согласование сроков прекращения огня в Алешках
- Телеграм: Очередной Уиткофф, погромы в Европе, угрозы ИИ
- В Госдуме призвали поднять налог до 45% для доходов свыше 50 млн рублей
- Верят и получают: Почему быть оптимистом полезно для здоровья
- Повторят за «Клиникой»: Для кого на ТВ возвращают «Интернов»
- Ходорковский первым попал в реестр лиц, уклоняющихся от наказания за рубежом
- Россиян призвали не делать крупных покупок до конца 2026 года