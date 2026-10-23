Журова заявила, что в Евросоюзе устроили соревнование на роль переговорщика с РФ

Выборы переговорщика от Евросоюза для диалога с Россией стали похожи на соревнования. Об этом сайту aif.ru заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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По информации The Telegraph, на эту роль рассматриваются премьеры Италии, Норвегии и Дании Джорджа Мелони, Йонас Гар Стёре и Метте Фредериксен, а также президенты Финляндии и Чехии Александр Стубб и Петр Павел.

Парламентарий отметила, что кого бы не выбрали в итоге, этот человек будет высказывать именно европейскую позицию по украинскому конфликту, а не личную.

«То есть, будет общее мнение Евросоюза. Поэтому, наверное, без разницы, кто именно будет этим переговорщиком», — резюмировала она.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что идеальной кандидатурой для переговоров с Россией представляется председатель Европейского совета Антониу Кошта.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПереговорыЕвросоюзРоссияГосдумаСветлана Журова

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