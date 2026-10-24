В ДНР планируют построить завод коммунальной техники

Завод по производству коммунальной техники намерены открыть в Харцызске Донецкой Народной Республики. Об этом заявил в интервью ТАСС глава региона Денис Пушилин.

В городе планируют построить предприятие, которое будет заниматься коммунальной техникой, приспособленной для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил Пушилин, такие меры принимают в том числе для расширения возможностей трудоустройства ветеранов специальной военной операции.

«У нас их большое количество, может быть, самое большое количество, если с другими регионами сравнивать. Естественно, это (работа с ветеранами СВО. - НСН) является частью нашей жизни», — заключил глава региона.

Ранее Пушилин сообщил, что часть угольных шахт в ДНР ликвидируют или законсервируют.

