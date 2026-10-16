Бойня, писк и безобразие: Трамп и Маск обрушились на Зеленского и требуют его отставки
Трамп сравнил Зеленского с циркачом, Путин объяснил Киеву, что надо было думать, а не пищать, а Медведев указал на насекомых и ливерную колбасу.
Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск заявили, что больше не хотят иметь дело с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, обвинив его в уничтожении Украины и призвав уйти с президентского поста. На этом фоне в Москве указали, что Зеленский бросил вызов Трампу, продолжая атаковать российские НПЗ.
ОТ ТРАМПА ДО МАСКА: «НЕ ХОТИМ ИМЕТЬ ДЕЛО»
Дизельная сделка, заключенная между Россией и США в середине октября, не образумила украинского лидера. Атаки на российские энергетические и логистические объекты продолжаются, и терпение Вашингтона, похоже, лопнуло. Глава Белого дома выступил с целой серией заявлений, суть которых свелась к тому, что он больше не хочет иметь дело с Зеленским.
«Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело. Он говорит, что хочет урегулирования, но это не так. (…) Я не большой поклонник Зеленского. Они разрушили Украину. (…) Я называю его Ф.Т. Барнумом», — сказал Трамп в интервью NewsMax. Как поясняют СМИ, речь идет об американском шоумене Финеасе Тейлоре Барнуме, создавшем в свое время музей диковин и знаменитый цирк Barnum & Bailey. Его имя ассоциируют с образом хитрого продавца и мастера преувеличений.
По мнению Трампа, Украине нужны президентские выборы, поскольку Россия не будет договариваться конкретно с Зеленским.
«В конечном итоге у них будет какого-то рода урегулирование. Они (Россия – прим. НСН) не будут делать это с ним (с Зеленским – прим. НСН) (…) Я думаю, нужны выборы (…) Думаю, на самом деле они оба хотели бы положить этому конец, но мне кажется, что с Зеленским договариваться труднее, чем с Путиным», - сказал глава Белого дома все в том же интервью.
Трамп признался, что «не большой поклонник Зеленского», обвинив его в уничтожении Украины. Он также возмутился продолжающимися атаками на российские НПЗ.
«Если вы скажете мне, что Зеленский снова бьет по нефтеперерабатывающим заводам, — все, чего он этим добивается, это рост мировых цен на нефть. Что ж, я считаю, что это безобразие», - подчеркнул президент США. Еще в субботу Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ.
Со своей стороны, миллиардер Илон Маск также заявил, что лидеру киевского режима пора уйти.
«И бойня продолжается... Зеленскому пора уходить», – написал Маск в соцсети X.
Он также ответил на жалобы Киева по поводу ограничения работы терминалов Starlink.
«Starlink — это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций», - подчеркнул основатель SpaceX.
На эту темы иронично высказался украинский блогер Анатолий Шарий: «Сейчас к Илону Маску пришло огромное количество ботов с украинскими флагами, которые его оскорбляют. Вы все верно делаете, вперед».
ОТ ПУТИНА ДО МЕДВЕДЕВА: «МЫ ОТВЕЧАЕМ – ОНИ ПИЩАТ!»
Президент России Владимир Путин также говорил 15 октября о продолжающихся атаках российских НПЗ и маркетплейсов, а также о возмездии.
«Мы считали, что до этого они не додумаются – они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили. Так было с объектами энергетики, вот они продолжают до сих пор, и вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, но тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле. Вот они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас – и по энергетике тоже там уже пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам и так далее. Они начали. Не надо было начинать. Надо было, прежде чем сделать этот шаг, как следует подумать над последствиями», - подчеркнул Путин.
На этом фоне в ночь на пятницу приходили сообщения о взрывах в Киеве, Черкассах, Ивано-Франковске, Луцке, Ровно и других городах Украины.
Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «грубым вызовом» Зеленского Трампу продолжающиеся атаки российских НПЗ.
«Это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку (дизельную сделку – прим. НСН) активно поддержал», - сказал Лавров журналистам.
Не обошлось и без красочных высказываний про разноцветных насекомых от зампреда Совбеза РФ Дмитрия Меведева.
«Зелёная вошь возмущена отсутствием разведданных от американцев. Без них она слепнет, мечется и паникует. А что она хотела? Когда хамишь спонсорам, они злятся. И Трамп не Шольц. Он не хочет быть ливерной колбасой и не любит, когда его кусают кровососущие насекомые», - написал Дмитрий Анатольевич в МАХ.
Сам Владимир Зеленский за последние дни уже дважды успел «сменить показания». 11 октября в ответ на призыв Трампа к смене руководства на Украине он заявил о готовности провести выборы при условии 60-дневного перемирия, однако уже 14 октября он заявил, отвечая на вопрос о своей отставке и возможных выборах президента Украины: «Конечно, нет!»
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