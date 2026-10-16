ОТ ТРАМПА ДО МАСКА: «НЕ ХОТИМ ИМЕТЬ ДЕЛО»

Дизельная сделка, заключенная между Россией и США в середине октября, не образумила украинского лидера. Атаки на российские энергетические и логистические объекты продолжаются, и терпение Вашингтона, похоже, лопнуло. Глава Белого дома выступил с целой серией заявлений, суть которых свелась к тому, что он больше не хочет иметь дело с Зеленским.

«Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело. Он говорит, что хочет урегулирования, но это не так. (…) Я не большой поклонник Зеленского. Они разрушили Украину. (…) Я называю его Ф.Т. Барнумом», — сказал Трамп в интервью NewsMax. Как поясняют СМИ, речь идет об американском шоумене Финеасе Тейлоре Барнуме, создавшем в свое время музей диковин и знаменитый цирк Barnum & Bailey. Его имя ассоциируют с образом хитрого продавца и мастера преувеличений.

По мнению Трампа, Украине нужны президентские выборы, поскольку Россия не будет договариваться конкретно с Зеленским.

«В конечном итоге у них будет какого-то рода урегулирование. Они (Россия – прим. НСН) не будут делать это с ним (с Зеленским – прим. НСН) (…) Я думаю, нужны выборы (…) Думаю, на самом деле они оба хотели бы положить этому конец, но мне кажется, что с Зеленским договариваться труднее, чем с Путиным», - сказал глава Белого дома все в том же интервью.

Трамп признался, что «не большой поклонник Зеленского», обвинив его в уничтожении Украины. Он также возмутился продолжающимися атаками на российские НПЗ.

«Если вы скажете мне, что Зеленский снова бьет по нефтеперерабатывающим заводам, — все, чего он этим добивается, это рост мировых цен на нефть. Что ж, я считаю, что это безобразие», - подчеркнул президент США. Еще в субботу Трамп обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ.

Со своей стороны, миллиардер Илон Маск также заявил, что лидеру киевского режима пора уйти.

«И бойня продолжается... Зеленскому пора уходить», – написал Маск в соцсети X.

Он также ответил на жалобы Киева по поводу ограничения работы терминалов Starlink.

«Starlink — это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций», - подчеркнул основатель SpaceX.

На эту темы иронично высказался украинский блогер Анатолий Шарий: «Сейчас к Илону Маску пришло огромное количество ботов с украинскими флагами, которые его оскорбляют. Вы все верно делаете, вперед».