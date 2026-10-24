В Ростове из-за падения обломков БПЛА поврежден 21 автобус
Более 20 автобусов повреждены после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, прошедшей ночью в ходе отражения воздушной атаки над столицей региона и девятью районами уничтожили и подавили более 80 дронов.
«В Ростове в результате падения обломков БПЛА на территорию одного из филиалов Ростовпассажиртранса повреждены крыша и остекление здания технического обслуживания и 21 автобус», — написал Слюсарь в мессенджере «Макс».
Отмечается, что возгорания не произошло, никто не пострадал.
Ранее в Орле в результате ракетной атаки ВСУ было повреждено предприятие.
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