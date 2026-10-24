Под Ростовом из-за атаки БПЛА получила повреждения трансформаторная подстанция
24 октября 202608:18
Юлия Савченко
Трансформаторная подстанция повреждена после беспилотной атаки в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«В хуторе Калинин повреждена обломками БПЛА трансформаторная подстанция. Обесточено 172 частных дома», — написал губернатор в мессенджере «Макс».
На месте работают специалисты, проводятся работы по восстановлению энергоснабжения.
Ранее Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА был поврежден 21 автобус.
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