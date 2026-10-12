Москва молчит, Киев недоволен: Кого устроит план перемирия Трампа
На фоне «дизельной сделки» Москвы и Вашингтона идея Трампа об энергетическом перемирии в зоне украинского конфликта грозит усилить разногласия сторон.
Администрация США призвала Россию и Украину договориться об энергетическом перемирии. Согласно плану, предложенному президентом Дональдом Трампом, в первую очередь речь идет о взаимном отказе от ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Как сообщает издание Axios со ссылкой на представителя Белого дома, в перспективе Вашингтон хочет расширить договоренности. Следующим шагом может стать прекращение атак на электростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры.
Позиция Москвы пока остается неопределенной. Несмотря на заявления Трампа о достижении соглашения, официального подтверждения от российской стороны не поступало.
Киев воспринимает американскую инициативу как неравноценную. По данным Axios, один из украинских чиновников пояснил, что в стране фактически остался лишь один нефтеперерабатывающий завод, и тот из‑за неоднократных ударов работает не на полную мощность. При этом Украина в значительной степени зависит от импорта топлива, а наиболее острой проблемой для нее остаются атаки на электросети, так как именно они сильнее всего влияют на энергоснабжение страны. Поэтому фокус предложения на НПЗ не закрывает главные уязвимости украинской энергосистемы.
ДИЗЕЛЬНАЯ СДЕЛКА США И РОССИИ
Телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина 9 октября стал отправной точкой для резкого изменения расклада сил вокруг украинского конфликта. Главным практическим итогом беседы стала договоренность о поставках российского дизельного топлива в США. Москва готова поставить 300 тысяч тонн уже сейчас, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а в дальнейшем объемы могут достичь трех миллионов тонн. Минфин США оперативно выдал лицензию на эти поставки — она действует до 7 апреля 2027 года.
По словам вице‑премьера Александра Новака, Россия досрочно снимает ограничения на экспорт дизеля. При этом реальный экономический эффект для американского рынка ограничен: среднесуточное потребление дизеля в США составляет 3,65 миллиона баррелей, а заявленные объемы — лишь часть этого спроса. Фьючерсы на дизель снизились на 5%, но этого недостаточно для устойчивого падения цен. Для администрации Трампа сделка имеет прежде всего политическое и внутриполитическое значение: рост стоимости дизеля до 6,28 доллара за галлон (плюс 70% с февраля) остро ощущается в экономике и становится фактором давления на республиканцев в преддверии выборов.
Украина расценила договоренности как «предательство» и поспешила мобилизовать поддержку союзников. Владимир Зеленский в видеообращении назвал снятие санкций «слабым решением сильных партнеров». На фоне этих событий резко обострился публичный конфликт между Трампом и Зеленским. 10 октября на военной базе Эндрюс под Вашингтоном Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер, способный заключить сделку.
Одним из первых эту позицию поддержал Илон Маск, написав в соцсети X, что «Зеленский зашел слишком далеко».
СРЫВ ПЕРЕГОВОРОВ
Напряженность напрямую повлияла на дипломатический процесс. По данным Financial Times, американские представители на переговорах в Майами возложили на Зеленского ответственность за тупик в переговорном процессе и напомнили об отказе Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Более того, прозвучало предупреждение: если Киев не пойдет на уступки, США могут ограничить передачу разведывательной информации и поставки оружия, в том числе через механизм PURL, по которому Европа закупает вооружение для Украины.
Переговоры в Майами с участием спецпосланника Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера с американской стороны и представителей офиса Зеленского ограничились одним днем. Украинская делегация досрочно покинула город и вернулась в Киев. Как отмечает The Financial Times, договоренности Трампа и Путина стали для украинских переговорщиков полной неожиданностью.
В ответ на сделку Зеленский демонстративно принял в Киеве группу американских конгрессменов, выступающих за жесткие санкции против России. В делегацию вошли сенаторы Роджер Уикер и Кевин Крамер, а также члены Палаты представителей Марк Визи и Дэн Креншоу.
Параллельно Киев активизировал контакты с европейскими союзниками. Премьер‑министр Великобритании Энди Бернем выразил солидарность с Украиной, подчеркнув, что последние 24 часа были тяжелыми для Киева. В тот же день Зеленский провел переговоры с президентами Франции и Финляндии Эмманюэлем Макроном и Александром Стуббом, а также с премьер‑министром Норвегии Юнасом Гар Стере. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в соцсети X, что Европа не намерена ослаблять давление на Россию, и анонсировала утверждение 12 октября в Люксембурге крупнейшего с 2022 года пакета санкций против более чем 1,5 тысячи лиц и организаций, связанных, по мнению ЕС, с российским ВПК.
СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ
В МИД РФ считают, что дизельная сделка — это сигнал о возможности развивать отношения Москвы и Вашингтона вне контекста украинского конфликта. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с газетой «Известия» назвал договоренности серьезным шагом навстречу, который позволяет обсуждать и другие темы, не делая украинский конфликт главным препятствием для двусторонних связей.
Этот подход заметно отличается от прежней позиции США, согласно которой любые совместные проекты с Россией обсуждались только после урегулирования ситуации на Украине. Сейчас же экономическое сотрудничество становится самостоятельным треком. Еще в феврале Владимир Путин предлагал США совместно разрабатывать российские месторождения редкоземельных металлов и обсуждал возможные поставки алюминия. Весной глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал о начале переговоров по проектам в сфере редкоземов; также в повестке были Арктика, инфраструктура, технологии и энергетика, напоминает «Радиоточка НСН».
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