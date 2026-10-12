ДИЗЕЛЬНАЯ СДЕЛКА США И РОССИИ



Телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина 9 октября стал отправной точкой для резкого изменения расклада сил вокруг украинского конфликта. Главным практическим итогом беседы стала договоренность о поставках российского дизельного топлива в США. Москва готова поставить 300 тысяч тонн уже сейчас, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а в дальнейшем объемы могут достичь трех миллионов тонн. Минфин США оперативно выдал лицензию на эти поставки — она действует до 7 апреля 2027 года.

По словам вице‑премьера Александра Новака, Россия досрочно снимает ограничения на экспорт дизеля. При этом реальный экономический эффект для американского рынка ограничен: среднесуточное потребление дизеля в США составляет 3,65 миллиона баррелей, а заявленные объемы — лишь часть этого спроса. Фьючерсы на дизель снизились на 5%, но этого недостаточно для устойчивого падения цен. Для администрации Трампа сделка имеет прежде всего политическое и внутриполитическое значение: рост стоимости дизеля до 6,28 доллара за галлон (плюс 70% с февраля) остро ощущается в экономике и становится фактором давления на республиканцев в преддверии выборов.

Украина расценила договоренности как «предательство» и поспешила мобилизовать поддержку союзников. Владимир Зеленский в видеообращении назвал снятие санкций «слабым решением сильных партнеров». На фоне этих событий резко обострился публичный конфликт между Трампом и Зеленским. 10 октября на военной базе Эндрюс под Вашингтоном Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер, способный заключить сделку.

Одним из первых эту позицию поддержал Илон Маск, написав в соцсети X, что «Зеленский зашел слишком далеко».