Американский президент Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо. Об этом он сообщил из Белого дома.

Напомним, что также накануне, 21 октября, в Константиновском дворце Санкт-Петербурга прошла встреча российского лидера Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, которая продлилась около трех часов. Сам Уиткофф впоследствии отметил, что переговоры носили конструктивный характер и будут продолжены в рамках трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной на техническом уровне.

О том, что дело идет к завершению конфликта на Украине сказал и помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с "Вестями" после встречи российского президента и американского представителя.

МИР НА УКРАИНЕ БЛИЗОК?

Помимо прочего, Дональд Трамп накануне также выступил в Южной Каролине перед своими сторонниками, где сделал ряд важных заявлений. В частности, перед вылетом в штат он ответил журналистам по поводу введения новых санкций против России.

«Люди говорят: "Давайте введем санкции". Переговоры, разумеется, немедленно бы закончились. Думайте головой», — сказал он.

Он также обрушился на представителей СМИ, критиковавших его за это, и назвал журналисток ABC News и CNN «глупыми» женщинами «с низким «коэффициентом интеллекта».

Уже выступая перед своими сторонниками от подчеркнул, что «завершил восемь конфликтов» и близок к завершению еще двух: между Россией и Украиной и между США и Ираном.

При этом, как пишет The Atlantic, Трамп уже определил дату подписания соглашения по урегулированию конфликта России и Украины. Так, это должно произойти 14-15 декабря на саммите стран G20. Отмечается, что сначала президент США рамках саммита стран АТЭС в Китае 18-19 ноября может обсудить с главой КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным разделение сфер влияния ключевых мировых держав, а уже после этого, на саммите стран G20, в гольф-клубе Трампа в Майами будет непосредственное подписание двустороннего соглашения между Россией и Украиной. Как пишет The Atlantic, Трамп хотел бы видеть на этой церемонии и президента Украины Владимира Зеленского. Примечательно, что сам Трамп ранее говорил, что для подписания мирного соглашения личное присутствие Зеленского совсем не обязательно.