Мир близко? Трамп заявил о скорых переменах в конфликте на Украине и с Ираном
Дональд Трамп снова прогнозирует скорый мир на Украине, а The Atlantic даже указывает дату возможного заключения сделки — 14-15 декабря на саммите стран G20.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо. Об этом он сообщил из Белого дома.
Напомним, что также накануне, 21 октября, в Константиновском дворце Санкт-Петербурга прошла встреча российского лидера Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, которая продлилась около трех часов. Сам Уиткофф впоследствии отметил, что переговоры носили конструктивный характер и будут продолжены в рамках трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной на техническом уровне.
О том, что дело идет к завершению конфликта на Украине сказал и помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с "Вестями" после встречи российского президента и американского представителя.
МИР НА УКРАИНЕ БЛИЗОК?
Помимо прочего, Дональд Трамп накануне также выступил в Южной Каролине перед своими сторонниками, где сделал ряд важных заявлений. В частности, перед вылетом в штат он ответил журналистам по поводу введения новых санкций против России.
«Люди говорят: "Давайте введем санкции". Переговоры, разумеется, немедленно бы закончились. Думайте головой», — сказал он.
Он также обрушился на представителей СМИ, критиковавших его за это, и назвал журналисток ABC News и CNN «глупыми» женщинами «с низким «коэффициентом интеллекта».
Уже выступая перед своими сторонниками от подчеркнул, что «завершил восемь конфликтов» и близок к завершению еще двух: между Россией и Украиной и между США и Ираном.
При этом, как пишет The Atlantic, Трамп уже определил дату подписания соглашения по урегулированию конфликта России и Украины. Так, это должно произойти 14-15 декабря на саммите стран G20. Отмечается, что сначала президент США рамках саммита стран АТЭС в Китае 18-19 ноября может обсудить с главой КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным разделение сфер влияния ключевых мировых держав, а уже после этого, на саммите стран G20, в гольф-клубе Трампа в Майами будет непосредственное подписание двустороннего соглашения между Россией и Украиной. Как пишет The Atlantic, Трамп хотел бы видеть на этой церемонии и президента Украины Владимира Зеленского. Примечательно, что сам Трамп ранее говорил, что для подписания мирного соглашения личное присутствие Зеленского совсем не обязательно.
Вместе с тем, как пишет The Atlantic, украинские чиновники опасаются, что администрация Трампа попытается добиться мирного урегулирования конфликта, не учитывая позицию Киева.
Как отметил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН, Трамп понимает, что только переговоры с российским президентом и китайским лидером смогут сдвинуть ситуацию с Украиной, а также конфликт вокруг Ирана с мертвой точки.
«Трамп видит, что на Украине все идет плохо, теперь он понял, что надо договариваться втроем – Россия, США и Китай. Вероятно, будет обсуждаться не только Украина, но и ядерное оружие в рамках Ирана. По Ирану Россия и Китай могут быть союзниками США, но только с учетом интересов Ирана», — отметил он.
Помимо переговоров с американской делегацией, 21 октября произошло еще одно заметное событие в контексте сотрудничества России с США. Так, Москва освободила американца Стивена Хаббарда, который отбывал наказание в России за наёмничество. Как отметил Трамп, договоренности об этом удалось достичь в рамках недавнего телефонного разговора Трампа с Путиным. В связи с этим, лидер США выразил благодарность Владимиру Путину. Примечательно, что, по словам Трампа, Вашингтон не предоставлял Москве ничего взамен, и подобные решения без взаимных уступок происходят крайне редко.
А ЧТО ПО ВОЙНЕ С ИРАНОМ?
Говоря об Иране, Трамп, выступая в перед сторонниками в Южной Каролине, назвал эту войну одним из своих самых выдающихся решений. По его мнению, ни один другой президент не пошел бы на такой шаг.
«Мы не допустили появления там ядерного оружия. Это было очень смелым решением», — сказал он.
Помимо прочего он заявил, что Штаты взаимодействуют с Россией и КНР по урегулированию конфликта с Ираном. При этом он подчеркнул, что вовлеченность российской стороны по Ирану могла бы быть больше, как и в случае с Китаем, однако обе эти страны хотят, чтобы эти военные действия завершились. Он добавил, что и Россия, и КНР занимаются этим вопросом вместе с США.
Тем временем, NBC News сообщает, что США выводят часть военных с баз на Ближнем Востоке, в том числе из Катара, Кувейта и Иордании. Помимо прочего, планируется сокращение дипломатического персонала в этом регионе. Такие решения обусловлены сохраняющимися угрозами со стороны Ирана, и напоминают, по мнению телеканала, вывод персонала перед началом военной операции в феврале этого года. На этом фоне, как отмечает NBC News, военные подсказывают Трампу возможные варианты ударов по Ирану, среди которых есть как стратегические острова Харг и Кешм, так и ядерные объекты.
Однако пока окончательных решений по возобновлению масштабных боевых действий не принято. Как отметили в Центральном командовании США, передислокация военнослужащих осуществляется для поддержания готовности к выполнению задач и обеспечения безопасности американского персонала.
Тем временем The New York Times пишет, что Израиль и США уже разработали план новых ударов по Ирану, и произойдёт это после промежуточных выборов в американский Конгресс 3 ноября. Отмечается, в частности, что под удар может попасть скрытый под горой Коланг-Газ-Ла ядерный объект. Также могут быть атакованы энергетическая инфраструктура, ракеты, склады, беспилотники, а вот нефтеперерабатывающих заводов будут избегать.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп: США пока не ведут переговоров с Ираном
- Глушаков заявил, что завершил карьеру в Медиалиге из-за травмы
- Мир близко? Трамп заявил о скорых переменах в конфликте на Украине и с Ираном
- В Новой Москве при атаке БПЛА пострадали два человека
- Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у НКО «Тайдон»
- В Тульской области после атаки дронов повреждены частные дома
- СМИ: В Европе ищут переговорщика для диалога с Россией
- Государственные сайты по всему миру отключились из-за уязвимости
- Школьный курс духовно-нравственной культуры выстроят вокруг 17 ценностей
- Россиянам рассказали о компенсации за сгоревшую технику при скачке напряжения