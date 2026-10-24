МИД: Россия принимает контрмеры в ответ на задержание судов
Россия принимает меры в ответ на задержание судов в Балтийском море, заявил глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, страны НАТО и Евросоюза фактически занимаются морским рэкетом. Западные государства произвольно задерживают и арестовывают суда, которые следуют в соответствии с общепринятыми правилами.
«Безусловно, принимаем надлежащие контрмеры, которые могут носить в том числе асимметричный характер», — подчеркнул Масленников.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать зеркально на попытки захвата своих торговых судов.
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