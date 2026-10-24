МИД: Россия принимает контрмеры в ответ на задержание судов

По словам дипломата, страны НАТО и Евросоюза фактически занимаются морским рэкетом. Западные государства произвольно задерживают и арестовывают суда, которые следуют в соответствии с общепринятыми правилами.

«Безусловно, принимаем надлежащие контрмеры, которые могут носить в том числе асимметричный характер», — подчеркнул Масленников.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать зеркально на попытки захвата своих торговых судов.

