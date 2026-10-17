Маск предложил Трампу замедлить Starlink для ВСУ

Тогда американский предприниматель подчеркнул, что Starlink и Starshield являются разными службами с различными функциями и подчинением. По словам бизнесмена, первый проект — это коммерческая служба, принадлежащая и контролируемая SpaceX. Ее применяют в гражданской или оборонительной сферах, но не для наступательных военных действий. По словам Маска, это было бы неприемлемо.

Известно, что Трамп согласился с предложением миллиардера, что «открыло Пентагону путь к замедлению» военной версии Starlink Starshield. До этого агентство Reuters писало, что распоряжение ограничить Украине доступ к Starshield поступило из Белого дома. Речь идет о приказе ограничить связь ВСУ, чтобы осложнить работу ударных беспилотников и дронов-перехватчиков.