Маск предложил Трампу замедлить Starlink для ВСУ
Ранее бизнесмен заявил о непричастности к ограничениям на Украине.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАСКА
Издание The Daily Telegraph сообщило, что основатель компании SpaceX, американский миллиардер Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу замедлить работу спутниковой системы Starlink на Украине. Хотя до этого бизнесмен на своей странице в одной из соцсетей писал, что не ответственен за ограничения в работе спутниковой системы. Источники издания предположили, что Маск сделал такое заявление, опасаясь «негативной реакции потребителей в Европе».
Тогда американский предприниматель подчеркнул, что Starlink и Starshield являются разными службами с различными функциями и подчинением. По словам бизнесмена, первый проект — это коммерческая служба, принадлежащая и контролируемая SpaceX. Ее применяют в гражданской или оборонительной сферах, но не для наступательных военных действий. По словам Маска, это было бы неприемлемо.
Известно, что Трамп согласился с предложением миллиардера, что «открыло Пентагону путь к замедлению» военной версии Starlink Starshield. До этого агентство Reuters писало, что распоряжение ограничить Украине доступ к Starshield поступило из Белого дома. Речь идет о приказе ограничить связь ВСУ, чтобы осложнить работу ударных беспилотников и дронов-перехватчиков.
По данным источника, соответствующее указание чиновники из администрации США передали руководству Пентагона. Теперь терминалы спутниковой связи работают в движении только на скорости до 160 км/ч, а в Киеве признали, что ограничения мешают проведению боевых операций.
КАК БОРОТЬСЯ СО СПУТНИКАМИ?
Однако до этого газета Financial Times писала, что Илон Маск не против использования спутниковых систем Starlink для ударов ВСУ вглубь России. Тогда бизнесмен подчеркнул, что финальное решение по вопросу Starlink остается за Белым домом. Отмечалось, что компания SpaceX может открыть ВСУ большой объем новых технических возможностей.
Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с НСН подчеркнул, что разрешение на использование спутников Starlink для ударов ВСУ вглубь России станет большой проблемой для страны, технические средства противодействия уже разработаны, но их придется запустить в массовое производство, что потребует дополнительных инвестиций со стороны государства.
«Включить систему можно как для всех, так и только для ВСУ — только номера терминалов, которые будут прописаны в "белых списках". В этом случае у ВСУ появится высокоскоростной, высококлассный, широкополосный канал связи и управление беспилотниками. ВСУ смогут напрямую, с очень хорошим качеством получать с камер любого БПЛА, который будет лететь над территорией РФ, высококачественную картинку и вмешиваться в его управление на любом этапе полета. Соответственно у украинских военных появятся дополнительные возможности по управлению БПЛА. У России появился новый комплекс РЭБ по подавлению систем Starlink в целых регионах. Но их выпуск придется масштабировать, потому что подавлять спутники Starlink нужно будет не только в зоне СВО, но и на территории России. Для этого потребуются новые инвестиции со стороны государства», - отметил он.
До этого в Министерстве обороны России подтверждали вывод из строя в Киеве системы связи Starlink и Cosmonova. Известно, что после поражения последнего объекта многие украинские каналы просто прекратили вещание.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что просил Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink для ударов по территории РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Роскачество: Мошенники создают фейковые онлайн-магазины со скидками
- В Москве из-за налета БПЛА ВСУ задержали и отменили более 370 авиарейсов
- Маск предложил Трампу замедлить Starlink для ВСУ
- В Брянской области при атаках ВСУ получили ранения три человека
- Американка Уолш обновила мировой рекорд на 50 м вольным стилем на короткой воде
- Финский министр обороны отреагировал на призыв сбивать российские самолеты
- В Донецке 42 тысячи человек остались без электроэнергии
- В Конгрессе США призвали заблокировать дизельную сделку с РФ
- В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Над территорией России сбили 610 беспилотников ВСУ