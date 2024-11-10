Щекочут нервы? РФ ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Он был подписан в Пхеньяне еще 19 июня 2024 года.
Подписанный летом 2024 года Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей подразумевает помощь друг другу в случае военных конфликтов. На фоне этого в СМИ давно говорят о возможной отправке солдат из КНДР в зону спецоперации. В НАТО уверены, что северокорейские военные уже там. Москва эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.
РАТИФИКАЦИЯ
Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Соответствующий закон накануне подписал российский президент Владимир Путин.
Согласно четвертой статье договора между РФ и КНДР, в случае, если одна из стран подвергается вооруженному нападению со стороны третьего государства или нескольких государств и входит в состояние войны, другая страна обязана немедленно предоставить военную и иную помощь в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а также с российским и северокорейским законодательством. Кроме того, в восьмой статье договора указано, что стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий для укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
К тому же, согласно документу, Россия и КНДР обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против безопасности, суверенитета, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развития политической, экономической, социальной и культурной систем другой стороны.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан 19 июня 2024 года в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян, который прошел 18-19 июня. Документ вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет действовать бессрочно. При этом с этого момента свое действие прекращает Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и Северной Кореей, который был подписан 9 февраля 2000 года.
СОЛДАТЫ КНДР НА УКРАИНЕ?
Между тем, разговоры об отправке северокорейских военных в зону спецоперации на Украине на фоне подписания договора о партнерстве идут давно. Даже глава МИД КНДР Цой Сон Хи говорил, что лидер республики Ким Чен Ын «с самого начала» СВО приказывал помогать российской армии. Сам Владимир Путин на вопрос, допускает ли он задействование в украинском конфликте военных из Северной Кореи, отвечал, что Москва «никого не просила» об этом. Однако российский лидер не стал опровергать отправку военных КНДР в РФ.
«Договор о стратегическом партнерстве, и там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело в рамках этой статьи», - сказал Путин на пресс-конференции по случаю окончания саммита БРИКС в Казани.
В то же время в СМИ появилась информация об отправке 12 тысяч северокорейских солдат в зону СВО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также говорил о том, что Северная Корея отправила своих солдат в Курскую область.
«Участие Северной Кореи в конфликте является значительной эскалацией», - приводит его слова издание «Politico».
В Госдепартаменте США тоже заявляли, что в Курскую область были переброшены 10 тысяч военных из КНДР.
«Если это произойдет (если северокорейские солдаты вступят в боевые действия против ВСУ – прим. НСН), они станут законными военными целями», - заявили в пресс-службе Госдепа.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин объявил о наличии доказательств присутствия войска КНДР в России. При этом, по его словам, цель отправки северокорейских военных в РФ пока неизвестна, передает «Reuters».
Южнокорейское информационное агентство «Yonhap» сообщало о том, что на российских полигонах якобы обучаются 1,5 тысячи солдат из КНДР. Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью НСН допустил, что РФ могла привлечь Северную Корею для ведения спецоперации.
«Здесь важна не численность, а именно сам прецедент, поскольку Запад совершает очень много выпадов в отношении России. И вполне могло быть одним из ответов привлечение других стран для ведения спецоперации. Такое количество северокорейских военнослужащих существенно не повлияет на ход введения спецоперации, потому что численность очень маленькая. Но здесь нужно учитывать тот факт, и чего больше всего боятся на Западе, что военнослужащие КНДР получат реальный боевой опыт по сопротивлению западным войскам. И для хода ведения боевых действий, и для военнослужащих получение реального боевого опыта, изучение тактики и стратегии противника — это очень ценные знания, которые в дальнейшем будут использованы против противника. Этого боится Запад и все остальные страны», - объяснил эксперт.
Однако он подчеркнул, что не располагает информацией о присутствии северокорейских военных на Украине.
«У меня нет информации, присутствуют ли здесь корейские наши братья или нет. Но, в любом случае, если они даже здесь окажутся, ничего сверхъестественного не произойдет, поскольку наше правительство придерживается строгих рамок международного права. Это такой своеобразный фактор для того, чтобы немножко пощекотать нервы тому же Западу и всем их сателлитам. Я не говорю, что появятся северокорейские войска на территории специальной военной операции, но также не исключаю такого факта», - заключил Марочко.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что вновь избранный президентом США Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР.
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