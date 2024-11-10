Щекочут нервы? РФ ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве с КНДР

К тому же, согласно документу, Россия и КНДР обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против безопасности, суверенитета, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развития политической, экономической, социальной и культурной систем другой стороны.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан 19 июня 2024 года в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян, который прошел 18-19 июня. Документ вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет действовать бессрочно. При этом с этого момента свое действие прекращает Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и Северной Кореей, который был подписан 9 февраля 2000 года.

СОЛДАТЫ КНДР НА УКРАИНЕ?

Между тем, разговоры об отправке северокорейских военных в зону спецоперации на Украине на фоне подписания договора о партнерстве идут давно. Даже глава МИД КНДР Цой Сон Хи говорил, что лидер республики Ким Чен Ын «с самого начала» СВО приказывал помогать российской армии. Сам Владимир Путин на вопрос, допускает ли он задействование в украинском конфликте военных из Северной Кореи, отвечал, что Москва «никого не просила» об этом. Однако российский лидер не стал опровергать отправку военных КНДР в РФ.