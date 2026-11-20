Кравцов: Отказ от домашних заданий нарушит всю систему обучения
Отказ от домашних заданий в российских школах нарушит всю систему обучения, считает министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил ИС «Вести».
«Домашнее задание – это повторение пройденного материала на уроке, его закрепление. Если не выполнять... задание, то нарушается педагогическая система, материал не усваивается в полном объеме», - указал глава Минпросвещения.
Кравцов добавил, что из-за невыполнения домашнего задания появляются пробелы в знаниях, снижение успеваемости, трудности в обучении и отставание, потеря мотивации. По словам министра, важно добиваться того, чтобы учащиеся понимали значение таких заданий и выполняли их самостоятельно, не списывая и не используя искусственный интеллект.
Ранее замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что домашнее задание – это часть сформированного образовательного процесса, которую нельзя отменить.
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