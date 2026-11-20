«Домашнее задание – это повторение пройденного материала на уроке, его закрепление. Если не выполнять... задание, то нарушается педагогическая система, материал не усваивается в полном объеме», - указал глава Минпросвещения.

Кравцов добавил, что из-за невыполнения домашнего задания появляются пробелы в знаниях, снижение успеваемости, трудности в обучении и отставание, потеря мотивации. По словам министра, важно добиваться того, чтобы учащиеся понимали значение таких заданий и выполняли их самостоятельно, не списывая и не используя искусственный интеллект.

Ранее замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что домашнее задание – это часть сформированного образовательного процесса, которую нельзя отменить.

