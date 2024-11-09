СМИ: Депутат Судзуки проведет работу с Исибой для ответа на сигнал Путина

Японский депутат Мунэо Судзуки пообещал провести работу с главой правительства Японии Сигэру Исибой и министром иностранных дел страны Такэси Ивая, чтобы донести до них сигнал российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне на заседании клуба «Валдай» лидер России сказал, что в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничество с РФ, особенно в области энергетики. По мнению Судзуки, такое заявление Путина является важнейшим сигналом для Токио, который показывает готовность Москвы к возвращению японских компаний.

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В связи с этим депутат подчеркнул, что Японии необходимо перестать действовать по указаниям США и улучшить отношения с Россией.

Ранее японский посол в Москве Акира Муто заявил, что диалог по мирному договору между Россией и Японией возможен только после окончания конфликта на Украине, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатТокиоВладимир ПутинРоссияЯпония

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