Зона поражения: «Рекордная» ракета КНДР сможет достигнуть материковой части США

Николай Костикин заявил НСН, что КНДР увеличила дальность поражения своего баллистического оружия. 

Теперь в случае нарушения своего суверенитета КНДР теоретически может достигнуть целей на материковой части США, заявил НСН эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Ранее боевая ракета Северной Кореи поднялась на высоту семи тысяч километров. Дальность ракеты может превышать 15 тысяч километров при запуске по обычной траектории и в зависимости от веса боеголовки, заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси. По словам министра обороны Японии Гэна Накатани, это самый большой показатель за все время. Ракета находилась в воздухе 86 минут, преодолела 1 тыс. км. Костикин раскрыл значение этого запуска.

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«Здесь важна не просто достигнутая высота, а то, что полет ракеты осуществляется по дугообразной траектории. Грубо говоря, чем выше ракета, тем ближе к месту старта точка приземления. Это делается для того, чтобы контролировать расстояние при испытаниях. Факт того, что корейская ракета поднялась так высоко, говорит о том, что ее зона поражения значительно возрастает. Фактически эта ракета является межконтинентальной. Теперь в случае нарушения своего суверенитета КНДР теоретически может достигнуть целей на материковой части США», - рассказал он.

При этом Костикин подчеркнул, что Россия остается лидером в сфере производства гиперзвуковых ракет.

«Полагаю, что лучшая в мире в этой сфере все-таки Россия. Мы обладаем уникальными технологиями производства гиперзвуковых ракет, которые существующая система ПРО перехватить не может. Корейцы же на фоне разговоров об усилении давления на их страну со стороны США и Южной Кореи демонстрируют, что дальность поражения их баллистического оружия значительно выросла», - заключил собеседник НСН.

Ранее Япония выразила официальный протест КНДР из-за пуска МБР, который «способствует эскалации напряженности в мире в целом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СШАРакетыКНДР

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