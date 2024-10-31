Зона поражения: «Рекордная» ракета КНДР сможет достигнуть материковой части США

Теперь в случае нарушения своего суверенитета КНДР теоретически может достигнуть целей на материковой части США, заявил НСН эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Ранее боевая ракета Северной Кореи поднялась на высоту семи тысяч километров. Дальность ракеты может превышать 15 тысяч километров при запуске по обычной траектории и в зависимости от веса боеголовки, заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси. По словам министра обороны Японии Гэна Накатани, это самый большой показатель за все время. Ракета находилась в воздухе 86 минут, преодолела 1 тыс. км. Костикин раскрыл значение этого запуска.