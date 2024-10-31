Зона поражения: «Рекордная» ракета КНДР сможет достигнуть материковой части США
Николай Костикин заявил НСН, что КНДР увеличила дальность поражения своего баллистического оружия.
Теперь в случае нарушения своего суверенитета КНДР теоретически может достигнуть целей на материковой части США, заявил НСН эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.
Ранее боевая ракета Северной Кореи поднялась на высоту семи тысяч километров. Дальность ракеты может превышать 15 тысяч километров при запуске по обычной траектории и в зависимости от веса боеголовки, заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси. По словам министра обороны Японии Гэна Накатани, это самый большой показатель за все время. Ракета находилась в воздухе 86 минут, преодолела 1 тыс. км. Костикин раскрыл значение этого запуска.
«Здесь важна не просто достигнутая высота, а то, что полет ракеты осуществляется по дугообразной траектории. Грубо говоря, чем выше ракета, тем ближе к месту старта точка приземления. Это делается для того, чтобы контролировать расстояние при испытаниях. Факт того, что корейская ракета поднялась так высоко, говорит о том, что ее зона поражения значительно возрастает. Фактически эта ракета является межконтинентальной. Теперь в случае нарушения своего суверенитета КНДР теоретически может достигнуть целей на материковой части США», - рассказал он.
При этом Костикин подчеркнул, что Россия остается лидером в сфере производства гиперзвуковых ракет.
«Полагаю, что лучшая в мире в этой сфере все-таки Россия. Мы обладаем уникальными технологиями производства гиперзвуковых ракет, которые существующая система ПРО перехватить не может. Корейцы же на фоне разговоров об усилении давления на их страну со стороны США и Южной Кореи демонстрируют, что дальность поражения их баллистического оружия значительно выросла», - заключил собеседник НСН.
Ранее Япония выразила официальный протест КНДР из-за пуска МБР, который «способствует эскалации напряженности в мире в целом», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк России объявил об уходе Ксении Юдаевой
- «Ждем на ТНТ»: Канделаки предложила Петросяну стать резидентом Comedy Club
- Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского, а «формулу мира» тупой
- Российский сериал «Саша против!» выиграл фестиваль в США
- Книга «Кладбище домашних животных» стала самой популярной у россиян в жанре «хоррор»
- Лукашенко: В начале СВО мне звонили желавшие сдаться украинские генералы
- Лавров: Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о партнерстве
- ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ через границу в направлении Нового Пути
- Потери ВСУ в Курской области превысили 28 600 военнослужащих
- Блогер Дина Саева подписала контракт с музыкальным лейблом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru