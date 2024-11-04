В ООН выразили беспокойство из-за сообщений о якобы военных из КНДР в России
4 ноября 202404:33
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен сообщениями о якобы отправке военных Северной Кореи в Россию, сообщает РИА Новости.
Он считает, что это будет ознаменовать очень опасную эскалацию конфликта вокруг Украины. Гутерреш призвал не допустить «интернационализацию» кризиса.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина должна нанести удар по северокорейским войскам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru