Путин присудил патриарху Кириллу госпремию за гуманитарную деятельность
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присуждена Государственная премия РФ за достижения в гуманитарной деятельности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, передает RT.
Глава государства решил присудить предстоятелю Русской православной церкви премию «за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года», а также присвоить патриарху почетное звание лауреата Государственной премии.
Патриарх Кирилл 20 ноября отмечает свое 80-летие. Главу РПЦ поздравили с днем рождения российские и иностранные государственные деятели, в том числе председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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