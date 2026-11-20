Врач предупредил, что красные ладони могут сигнализировать о проблемах с печенью
Изменение цвета ладоней может указывать на заболевания внутренних органов. Об этом заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru.
Как отметил специалист, существуют так называемые «печеночные ладони», которые приобретают ярко-красный цвет.
«Человек ничего особо не чувствует, иногда может быть зуд ощущать. Однако такая ладонь — один из первых симптомов заболеваний печени», — указал Кондрахин.
По его словам, при любых заметных изменениях цвета ладоней - покраснении или пожелтении - необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Если эта часть тела потеряла нормальный розовый цвет, у человека могли возникнуть нарушения работы внутренних органов.
Ранее Андрей Кондрахин в беседе с НСН призвал не игнорировать такие симптомы, как одышка или учащенное сердцебиение без причины, а после 35 лет раз в год проходить диспансеризацию и следить за своим давлением.
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