Изменение цвета ладоней может указывать на заболевания внутренних органов. Об этом заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru.

Как отметил специалист, существуют так называемые «печеночные ладони», которые приобретают ярко-красный цвет.

«Человек ничего особо не чувствует, иногда может быть зуд ощущать. Однако такая ладонь — один из первых симптомов заболеваний печени», — указал Кондрахин.

По его словам, при любых заметных изменениях цвета ладоней - покраснении или пожелтении - необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Если эта часть тела потеряла нормальный розовый цвет, у человека могли возникнуть нарушения работы внутренних органов.

Ранее Андрей Кондрахин в беседе с НСН призвал не игнорировать такие симптомы, как одышка или учащенное сердцебиение без причины, а после 35 лет раз в год проходить диспансеризацию и следить за своим давлением.

