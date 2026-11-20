«Мир насекомых!»: Милонов защитил россиян от сверхвысоких алиментов
Жены футболистов своей вечной борьбой за бабло деформировали правильное отношение мужчин и женщин к уплате алиментов, заявил НСН Виталий Милонов.
Некоторые состоятельные мужчины, платящие 300 тысяч рублей алиментов в месяц, приносят доказательства, что эти средства уходят целиком и полностью на маму и даже иногда на ее нового возлюбленного. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«Этот мир насекомых, который вдруг вылился на наши с вами головы, немножко деформировал правильное отношение мужчин и женщин. В том числе внушаемые гражданки почему-то переносят этот мир вечного сопротивления за бабло на себя. И уже не футболисты и не жены футболистов начинают использовать ту же самую риторику: «Да ты хочешь жить за мой счет» и так далее. Действительно я как депутат сталкиваюсь с тем, когда приходит мужчина, платящий серьезные алименты по 200-300 тысяч, и предъявляет доказательства, что деньги идут не на ребенка, а исключительно на маму и на ее нового возлюбленного. Это для человека является крайне унизительным», — рассказал он.
Ранее Милонов раскрыл в пресс-центре НСН , когда суд должен иметь право устанавливать границу алиментов, тогда, когда начинают запрашивать миллионы в месяц.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Телеграм: Саммит в КНР, цензура Пушкина и GTA
- «Писал 47 лет»: Бурляев назвал «исповедью» роман «Близнецы»
- «Воздух нужен!»: Зачем операторы связи начали давать доступ к Spotify и Netflix
- «Это про честность»: Адвокат призвала россиян заключать брачные контракты
- Путин присудил патриарху Кириллу госпремию за гуманитарную деятельность
- Рестораны отчитались о полной замене деликатесов из недружественных стран
- Хуснуллин: Есть два варианта восстановления Крымского моста
- «Кому алименты?»: Сколько мужчин в России получают миллионный доход в месяц
- Снегопады и минус: В Москву на следующей неделе придет зима
- Врач предупредил, что красные ладони могут сигнализировать о проблемах с печенью