«Этот мир насекомых, который вдруг вылился на наши с вами головы, немножко деформировал правильное отношение мужчин и женщин. В том числе внушаемые гражданки почему-то переносят этот мир вечного сопротивления за бабло на себя. И уже не футболисты и не жены футболистов начинают использовать ту же самую риторику: «Да ты хочешь жить за мой счет» и так далее. Действительно я как депутат сталкиваюсь с тем, когда приходит мужчина, платящий серьезные алименты по 200-300 тысяч, и предъявляет доказательства, что деньги идут не на ребенка, а исключительно на маму и на ее нового возлюбленного. Это для человека является крайне унизительным», — рассказал он.

Ранее Милонов раскрыл в пресс-центре НСН , когда суд должен иметь право устанавливать границу алиментов, тогда, когда начинают запрашивать миллионы в месяц.

