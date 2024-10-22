«Пощекотать нервы»: Марочко заявил, что 1,5 тысячи бойцов КНДР не изменят ход СВО

Привлечение 1,5 тысячи северокорейских военнослужащих к участию в спецоперации на Украине существенно не повлияет на ход боевых действий, поскольку такая численность слишком мала, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. При этом он отметил, что не располагает информацией о присутствии военных КНДР на территории Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя якобы отправку войск КНДР в зону спецоперации, заявил, что звучит много противоречивой информации, к которой надо относиться соответствующим образом. До этого украинские ресурсы показали видео якобы с полигона на Дальнем Востоке, утверждая, что там экипируются северокорейские бойцы. А агентство Yonhap сообщило, что в РФ на полигонах якобы обучаются 1,5 тысячи бойцов из КНДР. Марочко допустил, что РФ могла привлечь Северную Корею для ведения спецоперации.