«Пощекотать нервы»: Марочко заявил, что 1,5 тысячи бойцов КНДР не изменят ход СВО
Страны Запада боятся, что военнослужащие КНДР получат реальный боевой опыт и ценные знания по сопротивлению их войскам, отметил в эфире НСН подполковник в отставке Андрей Марочко.
Привлечение 1,5 тысячи северокорейских военнослужащих к участию в спецоперации на Украине существенно не повлияет на ход боевых действий, поскольку такая численность слишком мала, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. При этом он отметил, что не располагает информацией о присутствии военных КНДР на территории Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя якобы отправку войск КНДР в зону спецоперации, заявил, что звучит много противоречивой информации, к которой надо относиться соответствующим образом. До этого украинские ресурсы показали видео якобы с полигона на Дальнем Востоке, утверждая, что там экипируются северокорейские бойцы. А агентство Yonhap сообщило, что в РФ на полигонах якобы обучаются 1,5 тысячи бойцов из КНДР. Марочко допустил, что РФ могла привлечь Северную Корею для ведения спецоперации.
«Здесь важна не численность, а именно сам прецедент, поскольку Запад совершает очень много выпадов в отношении России. И вполне могло быть одним из ответов привлечение других стран для ведения спецоперации. Такое количество северокорейских военнослужащих существенно не повлияет на ход введения спецоперации, потому что численность очень маленькая. Но здесь нужно учитывать тот факт, и чего больше всего боятся на Западе, что военнослужащие КНДР получат реальный боевой опыт по сопротивлению западным войскам. И для хода ведения боевых действий, и для военнослужащих получение реального боевого опыта, изучение тактики и стратегии противника – это очень ценные знания, которые в дальнейшем будут использованы против противника. Этого и боится как раз Запад и все остальные страны», – сказал Марочко.
При этом он отметил, что не располагает информацией о присутствии военных КНДР на территории Украины.
«Сразу хочу отметить, что у меня нет информации, присутствуют ли здесь корейские наши братья или нет. Но, в любом случае, если они даже здесь окажутся, ничего сверхъестественного не произойдет, поскольку в любом случае наше правительство придерживается строгих рамок международного права. А Соединенные Штаты, к сожалению, сделали все таким образом, что уже все правилами пользуются, а не международным законодательством. Причем США многократно нарушали международное законодательство... И, естественно, это тоже такой своеобразный фактор для того, чтобы немножко пощекотать нервы тому же Западу и всем их сателлитам. Я не говорю, что появятся северокорейские войска на территории специальной военной операции, но также не исключаю такого факта», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Марочко напомнил о договоре между Россией и Северной Кореей, который подразумевает оказание взаимной помощи при агрессии против одного из участников.
«Зеленский еще в начале этого года разрешил служить иностранцам в своей армии, что обусловлено острой нехваткой человеческих ресурсов для украинских войск. Естественно, этот факт не мог быть незамеченным со стороны России: летом этого года наш президент переподписал договор с КНДР. И там есть пункт обороны и военной помощи между двумя странами. Используется Устав ООН, ничего абсолютно не противоречит международному законодательству. И на этот факт еще тогда многие обратили внимание. А сейчас положение украинских войск весьма плачевное. Более того, украинское руководство совершило очередную террористическую атаку на Курскую область. Думаю, что как раз этот вопрос и был поднят в информационном пространстве, поскольку основания уже появились для того, чтобы КНДР оказала ту или иную помощь для России», – добавил он.
Ранее российские Telegram-каналы показали северокорейский флаг рядом с российским в Донбассе. Представитель КНДР при ООН отказался комментировать «необоснованные стереотипные слухи» по северокорейским военным в зоне СВО. При этом реакция поступила также из в Южной Кореи: по данным журнала Newsweek, Сеул может направить на Украину своих военных помочь ВСУ с допросами и переводом северокорейских пленных, а также знакомить украинцев с тактикой КНДР, передает «Радиоточка НСН».
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