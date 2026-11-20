Депутат Милонов раскрыл, когда суд должен занижать алименты
Миллионы в месяц в качестве алиментов — это сверх того, что требуется для содержания ребенка и даже обеспечения мамы, завил НСН Виталий Милонов.
Суд должен иметь право устанавливать границу алиментов, тогда, когда начинают запрашивать миллионы в месяц. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«Мы сталкиваемся с тем, что женщины требуют алименты, которые несоразмерны со здравым смыслом. То есть там хватит и на ребенка, и на маму, но когда речь идет о том, чтобы ежемесячно выплачивать миллионы рублей на жизнь, то понятно, что эти миллионы не являются справедливой платой. И тогда, я считаю, что суд должен иметь право устанавливать границу алиментов», — рассказал он.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила НСН, что ограничение сверхвысоких алиментов — абсолютно разумное и справедливое решение, поскольку алименты нужны для достойной жизни именно ребенка, а не родителя, который эти деньги получает.
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