«Мы сталкиваемся с тем, что женщины требуют алименты, которые несоразмерны со здравым смыслом. То есть там хватит и на ребенка, и на маму, но когда речь идет о том, чтобы ежемесячно выплачивать миллионы рублей на жизнь, то понятно, что эти миллионы не являются справедливой платой. И тогда, я считаю, что суд должен иметь право устанавливать границу алиментов», — рассказал он.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила НСН, что ограничение сверхвысоких алиментов — абсолютно разумное и справедливое решение, поскольку алименты нужны для достойной жизни именно ребенка, а не родителя, который эти деньги получает.

