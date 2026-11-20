За последние годы российские рестораторы заменили всё, что раньше поставлялось из недружественных стран. Поэтому не ясно, на какие деликатесы из недружественных стран повысят ввозные пошлины, сказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Ранее статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что Минфин в ближайшее время внесёт в правительство проект акта о повышении ввозных пошлин на деликатесы из недружественных стран. Новые ставки, по его словам, планируется ввести не позднее начала 2027 года. Миронов уточнил, что рестораторы не могут понять о какой продукции идёт речь.