Рестораны отчитались о полной замене деликатесов из недружественных стран
Деликатесов из недружественных стран в российских ресторанах нет, так что новые пошлины не должны повлиять на цены в меню ресторанов, рассказал НСН Сергей Миронов.
За последние годы российские рестораторы заменили всё, что раньше поставлялось из недружественных стран. Поэтому не ясно, на какие деликатесы из недружественных стран повысят ввозные пошлины, сказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Ранее статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что Минфин в ближайшее время внесёт в правительство проект акта о повышении ввозных пошлин на деликатесы из недружественных стран. Новые ставки, по его словам, планируется ввести не позднее начала 2027 года. Миронов уточнил, что рестораторы не могут понять о какой продукции идёт речь.
«Когда будет проект, тогда мы увидим, что там будет конкретно, но пока мы не понимаем, что туда попадет. Не ясно также, какие именно страны будут определены: только недружественные или еще какие-то. По большому счёту, мы все заменили. Из недружественных стран ничего не привозится. То есть никакой хамон из Испании ресторан не может купить официально, потому что этот продукт запрещён. Допускаю, что кто-то притаскивает хамон Иберико, но это большая редкость на сегодняшний день и рестораны это практически не используют. Тех же устриц заменили на другие из дружественных стран, и теперь их везут не из Франции, а из Африки. Все морепродукты заменили на другие страны, плюс у нас есть свои. Сыры точно так же везутся из дружественных стран», - рассказал Миронов.
Таким образом, введение повышенных ввозных пошлин на деликатесы из недружественных стран не отразится на конечных ценах, так как в списке будут те товары, которые в Россию и сейчас не попадают. Однако, как предупредил собеседник НСН, если туда попадут дружественные страны, тогда потребители почувствуют серьезную разницу в чеке не в лучшую сторону.
Ране основатель и генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров рассказал НСН, что ГОСТ на русскую кухню не содержит никаких рецептов, он просто описывает, из чего состоят и как выглядят традиционные блюда русской кулинарной традиции.
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