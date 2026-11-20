Во вторник-среду на следующей неделе в Москву приходит настоящая зима со снегопадами и минусовой температурой, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

Ночь на 20 ноября стала одной из самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдений: температура на ВДНХ была не ниже плюс 5,8 градусов. Шувалов отметил, что это пик всплеска тепла в столице.