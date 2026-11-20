Снегопады и минус: В Москву на следующей неделе придет зима
Александр Шувалов заявил НСН, что еще в субботу в столице ожидается дождь, а во вторник на столицу обрушатся снегопады.
Во вторник-среду на следующей неделе в Москву приходит настоящая зима со снегопадами и минусовой температурой, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.
Ночь на 20 ноября стала одной из самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдений: температура на ВДНХ была не ниже плюс 5,8 градусов. Шувалов отметил, что это пик всплеска тепла в столице.
«Конечно, такая теплая погода не может сохраняться долго. Она закончится уже в субботу во второй половине дня. В субботу утром ожидается дождь, он продлится до середины дня, после обеда пойдет понижение температуры, которое закончится нулевой температурой в ночь на воскресенье. Поэтому в ночь на воскресенье уже не исключены заморозки. Днем в воскресенье тоже будет прохладно, ожидается нулевая температура, осадков не будет. Всплеск тепла уже достигает своего пика, скоро заканчивается», - отметил он.
По его словам, во вторник на Москву уже надвигаются серьезные снегопады.
«Что касается устойчивого минуса и снежного покрова, этого мы ждем после вторника-среды. Это будет зима в полном смысле этого слова. Во вторник и среду ждем довольно сильные снегопады. Шансы на солнце есть только в воскресенье», - добавил собеседник НСН.
Метеорологическая зима придет в Москву на следующей неделе. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Писал 47 лет»: Бурляев назвал «исповедью» роман «Близнецы»
- «Воздух нужен!»: Зачем операторы связи начали давать доступ к Spotify и Netflix
- «Это про честность»: Адвокат призвала россиян заключать брачные контракты
- Путин присудил патриарху Кириллу госпремию за гуманитарную деятельность
- Рестораны отчитались о полной замене деликатесов из недружественных стран
- Хуснуллин: Есть два варианта восстановления Крымского моста
- «Кому алименты?»: Сколько мужчин в России получают миллионный доход в месяц
- Снегопады и минус: В Москву на следующей неделе придет зима
- Врач предупредил, что красные ладони могут сигнализировать о проблемах с печенью
- «Мир насекомых!»: Милонов защитил россиян от сверхвысоких алиментов