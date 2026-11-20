«Кому алименты?»: Сколько мужчин в России получают миллионный доход в месяц
Сверхалименты в размере 300 тысяч рублей в России может получить только небольшой процент женщин, заявила Надежда Швырева.
В России всего 0,16% мужчин, имеющих доход более миллиона в месяц. Об этом в пресс-центре НСН рассказала адвокат, председатель московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева.
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«По данным Росстата, в России всего 45 тысяч человек получают зарплату свыше одного миллиона рублей. И если говорить о среднем проценте — это всего 0,16%. Получается, что та сумма, которую Конституционный суд обозначил, как сверхалименты — это 300 тысяч рублей, может получить не такое большое количество женщин. Все остальные, в большинстве своем, не платят алименты», — рассказала она.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил, что некоторые состоятельные мужчины, платящие 300 тысяч рублей алиментов в месяц, приносят доказательства, что эти средства уходят целиком и полностью на маму и даже иногда на ее нового возлюбленного.
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