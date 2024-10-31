«Очень важное испытание»: КНДР объявила о запуске баллистической ракеты
Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, Минобороны республики назвало пуск «очень важным» испытанием. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.
Отмечается, что МБР была запущена около 07:10 (01:10 мск) из района Пхеньяна в направлении Японского моря.
Представитель министерства обороны КНДР объявил о запуске ракеты, подчеркнув, что он был проведен по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Северокорейское Главное управление ракетных войск провело «очень важное испытание», которое обновило «последние достижения в области стратегических ракетных возможностей» и продемонстрировало современность и надежность сил стратегического сдерживания Северной Кореи.
Ранее Япония выразила официальный протест КНДР из-за пуска МБР, который «способствует эскалации напряженности в мире в целом», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru