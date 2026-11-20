Брачный договор на этапе входа в брак заключить выгоднее, чем потом обращаться в суд по имущественным спорам. Об этом в пресс-центре НСН рассказала адвокат, председатель московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева.

«Число брачных договоров и соглашений о разделе имущества резко выросло. Я это связываю с тем, что несколько лет назад был увеличен размер государственной пошлины за обращение в суд по имущественным спорам. И когда люди начинают считать, во сколько им обойдется среднестатистический процесс по разделу имущества в ситуации, когда у них не одна квартира, машина и гараж, выясняется, что гораздо проще все решить через брачный договор и нотариальное соглашение. Брачный договор — это про честность между людьми, вы договариваетесь об условиях входа в брак и выхода. Это отрезвляет», — рассказала она.