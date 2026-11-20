«Это про честность»: Адвокат призвала россиян заключать брачные контракты
Брачный контракт не так легко оспорить, как пытаются в этом убедить некоторые блогеры, заявила НСН Надежда Швырева.
Брачный договор на этапе входа в брак заключить выгоднее, чем потом обращаться в суд по имущественным спорам. Об этом в пресс-центре НСН рассказала адвокат, председатель московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева.
«Число брачных договоров и соглашений о разделе имущества резко выросло. Я это связываю с тем, что несколько лет назад был увеличен размер государственной пошлины за обращение в суд по имущественным спорам. И когда люди начинают считать, во сколько им обойдется среднестатистический процесс по разделу имущества в ситуации, когда у них не одна квартира, машина и гараж, выясняется, что гораздо проще все решить через брачный договор и нотариальное соглашение. Брачный договор — это про честность между людьми, вы договариваетесь об условиях входа в брак и выхода. Это отрезвляет», — рассказала она.
Также она раскрыла, можно ли оспорить брачный договор и в каких случаях.
«На самом деле это не так легко. У нас есть известный блогер, который пропагандирует идею о том, что брачный договор легко оспорить. На самом деле единственным основанием для этого является ситуация, при которой одна сторона лишается всего, а другая получает все. В моей практике оспаривается менее 1%», — рассказала она.
Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала НСН, что вопрос воспитания детей иногда это было бы полезно прописывать в брачном договоре.
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