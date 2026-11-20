Хуснуллин: Есть два варианта восстановления Крымского моста
Существует два плана восстановления Крымского моста после атак ВСУ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом он рассказал журналисту Александру Юнашеву.
Как отметил зампред правительства, проектировщики занимаются расчетами.
«Все варианты решения этой проблемы есть. Есть два варианта восстановления, но все необходимые работы мы уже производим», — указал Хуснуллин.
Отмечается, что на мосту были повреждены основная балка арочного пролета и сама арка. Сроки восстановления объекта станут известны позже, после подготовки проектных решений.
Ранее Хуснуллин допустил, что отдельные элементы Крымского моста могут запустить через один-два месяца.
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