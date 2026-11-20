Как отметил зампред правительства, проектировщики занимаются расчетами.

«Все варианты решения этой проблемы есть. Есть два варианта восстановления, но все необходимые работы мы уже производим», — указал Хуснуллин.

Отмечается, что на мосту были повреждены основная балка арочного пролета и сама арка. Сроки восстановления объекта станут известны позже, после подготовки проектных решений.

Ранее Хуснуллин допустил, что отдельные элементы Крымского моста могут запустить через один-два месяца.

