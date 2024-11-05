В США заявили, что в Курскую область переброшены 10 тысяч военнослужащих КНДР

Госдепартамент США заявил, что в Курскую область переброшены 10 тысяч военнослужащих Северной Кореи, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера.

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По его словам, они могут вступить в боевые действия против украинских сил в ближайшие дни. «А если это произойдет, они станут законными военными целями», — отметил американский дипломат.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина должна нанести удар по северокорейским войскам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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